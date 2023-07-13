Уникальный электрический спорткар Hyundai попал в ДТП на автошоу (видео)

Электрокар Hyundai RN22e создан на базе модели Ioniq 6 и оснащен 585-сильной установкой. В 2024 году спортивный седан должен стать серийным.

Related video

В британском Гудвуде во время Фестиваля скорости попал в эффектную аварию сверхмощный Hyundai RN22e. Электрический спорткар существует в одном-единственном экземпляре. Видео ДТП опубликовал в Twitter пользователь ApocApollo.

Hyundai RN22e — концептуальный спорткар на базе модели Ioniq 6 Фото: Hyundai

В рамках Фестиваля скорости автомобили демонстрируют свои возможности на автодроме Гудвуда. Электромобиль Hyundai разогнался до большой скорости и водитель не справился с управлением в повороте.

Hyundai RN22e слетел с трассы и врезался в тюки соломы, служащие заграждением. На видео видно, что у авто отлетели некоторые кузовные панели. Электрокару понадобится серьезный ремонт.

Седан Hyundai RN22e является предсерийным концепт-каром будущего спортивного варианта модели Hyundai Ioniq 6. Он оснащен силовой установкой от Kia EV6 GT – двумя моторами суммарной мощностью 585 л. с. Авто способно разогнаться до 100 км/ч примерно за 3,5 с.

Важно

Тест-драйв электромобиля Hyundai Ioniq 6: яркий символ прогресса

У Hyundai RN22e доработана ходовая и установлены увеличенные тормоза. Кроме того, седан получил обвес и большое антикрыло, а в салоне появились спортивные кресла.

Серийный вариант RN22e могут представить в 2024 году. Пока же в на Фестивале скорости презентовали мощную спортивную модификацию его собрата Hyundai Ioniq 5.

Также Фокус сообщал, что в Гудвуде дебютировал самый быстрый в мире седан.