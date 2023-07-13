Двигатель V8 и роскошный салон: итальянцы презентовали самый быстрый седан в мире (фото)

Maserati прекратят выпускать автомобили с двигателями Ferrari V8 уже с конца 2023 года. Maserati Ghibli Ultima 334 способен разгоняться до 334 км/ч, что делает его самым быстрым седаном в мире.

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На Фестивале скорости в Гудвуде показали последние автомобили Maserati с двигателями Ferrari V8. Одной из новинок стал самый быстрый в мире седан Ghibli Ultima 334. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Maserati представили седан Ghibli и кроссовер Levante в версиях Ultima. Они окрашены в классический цвет Ultima Scià di Persia и оснащены мощными двигателями V8.

Maserati Levante Ultima также получил двигатель V8 Фото: Maserati

Двигатели V8 устанавливались на автомобили Maserati c 1959 года. В честь этого и представлены финальные версии моделей.

Maserati Ghibli Ultima 334 получил 21-дюймовые легкосплавные диски Orione с новыми шинами и спойлер из углеродного волокна. Также была доработана коробка передач.

Maserati Ghibli Ultima 334 окрашен в цвет Ultima Scià di Persia Фото: Maserati

Седан Maserati Ghibli Ultima 334 оснащен 3,8-литровым двигателем V8 мощностью 580 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 334 км/ч.

Кроссовер Maserati Levante Ultima также оснащен 580-сильным двигателем V8. Модель способна разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

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Интерьеры новинок выполнены в цвете Pale Terracotta Tan. Внутри присутствует отделка из кожи и карбона.

Новинки получил измененные интерьеры Фото: Maserati

Всего Maserati выпустит 103 экземпляра каждой модели. Производство двигателя V8 будет завершено с конца 2023 года.

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