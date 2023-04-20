Итальянцы показали стильного и мощного конкурента Tesla Model Y (фото, видео)

Электромобиль Maserati Grecale Folgore оснащен двумя моторами общей мощностью 557 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с. Запас хода электрокара превышает 500 км.

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Линейку Maserati Grecale 2023 расширит электрическая версия Folgore. Кроссовер презентовали на автошоу в Шанхае, а его подробности раскрыли на официальном сайте Maserati.

От бензиновой модели кроссовер отличается дизайном радиаторной решетки Фото: Maserati

Электромобиль Maserati Grecale Folgore станет конкурентом Tesla Model Y и Mercedes EQE SUV. Он получил два мотора с суммарной отдачей в 557 л. с. и 820 Нм. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с и развивает 220 км/ч.

Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с Фото: Stellantis

Новый Maserati Grecale Folgore обладает запасом хода в более, чем 500 км. Зарядка батареи на 80% от быстрой станции займет 29 минут. Кроме того, предусмотрен специальный сверхэкономный режим, в котором отключается климат-контроль и ограничивается скорость.

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Электрокар сохранил элегантный дизайн и от стандартного Maserati Grecale 2023 он отличается решеткой радиатора, обвесом и аэродинамически оптимизированными колесами диаметром от 19 до 21 дюймов.

Салон отделан эко-кожей Фото: Maserati

Салон Maserati Grecale Folgore отделан эко-кожей. Электрокроссовер получил измененную виртуальную панель приборов и усовершенствованную навигацию, прокладывающую маршрут с учетом зарядных станций. Комплектация включает пневмоподвеску, электропривод и вентиляцию сидений.

Ранее Фокус сообщал, что недорогого конкурента Tesla Model Y презентовал и Xpeng.

Также мы писали, что Toyota показала два новых электрокроссовера.