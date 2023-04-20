Італійці показали стильного та потужного конкурента Tesla Model Y (фото, відео)
Електромобіль Maserati Grecale Folgore оснащений двома двигунами загальною потужністю 557 к. с. та розганяється до 100 км/год за 4,1 с. Запас ходу електрокара перевищує 500 км.
Лінійку Maserati Grecale 2023 розширить електричну версію Folgore. Кросовер презентували на автошоу у Шанхаї, а його подробиці розкрили на офіційному сайті Maserati.
Електромобіль Maserati Grecale Folgore стане конкурентом Tesla Model Y та Mercedes EQE SUV. Він отримав два мотори із сумарною віддачею в 557 к. с. та 820 Нм. Кросовер розганяється до 100 км/год за 4,1 сек і розвиває 220 км/год.
Новий Maserati Grecale Folgore має запас ходу більш ніж 500 км. Заряджання батареї на 80% від швидкої станції займе 29 хвилин. Крім того, передбачено спеціальний надекономний режим, в якому відключається клімат-контроль та обмежується швидкість.
Електрокар зберіг елегантний дизайн і від стандартного Maserati Grecale 2023 він відрізняється решіткою радіатора, обвісом та аеродинамічно оптимізованими колесами діаметром від 19 до 21 дюймів.
Салон Maserati Grecale Folgore оброблений екошкірою. Електрокросовер отримав змінену віртуальну панель приладів та вдосконалену навігацію, що прокладає маршрут з урахуванням зарядних станцій. Комплектація включає пневмопідвіску, електропривод та вентиляцію сидінь.
Раніше Фокус повідомляв, що недорогий конкурент Tesla Model Y презентував і Xpeng.
Також ми писали, що Toyota показала два нові електрокросовери.