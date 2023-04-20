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Авто

Італійці показали стильного та потужного конкурента Tesla Model Y (фото, відео)

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Фото: carscoops.com | Maserati Grecale Folgore отримав 557-сильну установку

Електромобіль Maserati Grecale Folgore оснащений двома двигунами загальною потужністю 557 к. с. та розганяється до 100 км/год за 4,1 с. Запас ходу електрокара перевищує 500 км.

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Лінійку Maserati Grecale 2023 розширить електричну версію Folgore. Кросовер презентували на автошоу у Шанхаї, а його подробиці розкрили на офіційному сайті Maserati.

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Від бензинової моделі кросовер відрізняється дизайном решітки радіатора.
Фото: Maserati

Електромобіль Maserati Grecale Folgore стане конкурентом Tesla Model Y та Mercedes EQE SUV. Він отримав два мотори із сумарною віддачею в 557 к. с. та 820 Нм. Кросовер розганяється до 100 км/год за 4,1 сек і розвиває 220 км/год.

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Кросовер розганяється до 100 км/год за 4,1 с
Фото: Stellantis

Новий Maserati Grecale Folgore має запас ходу більш ніж 500 км. Заряджання батареї на 80% від швидкої станції займе 29 хвилин. Крім того, передбачено спеціальний надекономний режим, в якому відключається клімат-контроль та обмежується швидкість.

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Електрокар зберіг елегантний дизайн і від стандартного Maserati Grecale 2023 він відрізняється решіткою радіатора, обвісом та аеродинамічно оптимізованими колесами діаметром від 19 до 21 дюймів.

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Салон оздоблений еко-шкірою
Фото: Maserati

Салон Maserati Grecale Folgore оброблений екошкірою. Електрокросовер отримав змінену віртуальну панель приладів та вдосконалену навігацію, що прокладає маршрут з урахуванням зарядних станцій. Комплектація включає пневмопідвіску, електропривод та вентиляцію сидінь.

Раніше Фокус повідомляв, що недорогий конкурент Tesla Model Y презентував і Xpeng.

Також ми писали, що Toyota показала два нові електрокросовери.