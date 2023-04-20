Maserati представили сразу три эксклюзивных спорткара к Неделе дизайна в Милане (фото)
Все три автомобиля основаны на стандартном Maserati GranTurismo, но имеют уникальное оформление экстерьера. Они вдохновлены классическими моделями бренда.
На Неделе дизайна в Милане Maserati представили три эксклюзивные версии спорткара GranTurismo. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Maserati GranTurismo Prisma, Luce и Ouroboros используют элементы стиля прошлых моделей бренда. Последний из них создан только в цифровом виде.
Maserati GranTurismo Ouroboros окрашен в черный цвет и имеет уникальные детали, среди которых необычные круглые фары, новые колесные диски и некоторые другие элементы экстерьера. Эту модификацию разработал дизайнер Хироши Фудзивара.
Для вдохновения использовались модели Tipo 151 и A6GCS Berlinetta Pininfarina. На крыльях появились вентиляционные отверстия от классического 3500 GT. Задняя часть выполнена в стиле спорткара Shamal.
Maserati GranTurismo Prisma и Luce существуют в реальности. Эти версии отличаются необычным оформлением экстерьера. Они не будут запущены в серийное производство.
Кузов Maserati GranTurismo Prisma окрашен сразу в 14 различных цветов. Только два из них изготовлены специально для модели, а остальные были взяты из цветовой палитры классических моделей бренда.
Также на кузов вручную нанесены 8500 символов, составляющих названия моделей Maserati. Это создает необычную оптическую иллюзию.Важно
Maserati GranTurismo Luce отличается необычной хромированной отделкой. На кузове также можно разглядеть узор голубого цвета.
Эта версия основана на электрической модификации Folgore. Она оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 761 л.с.
Ранее Фокус сообщал, что в Maserati начали работу над новыми поколениями моделей Quattroporte и Levante.