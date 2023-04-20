Maserati представили сразу три эксклюзивных спорткара к Неделе дизайна в Милане (фото)

Все три автомобиля основаны на стандартном Maserati GranTurismo, но имеют уникальное оформление экстерьера. Они вдохновлены классическими моделями бренда.

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На Неделе дизайна в Милане Maserati представили три эксклюзивные версии спорткара GranTurismo. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Maserati GranTurismo Prisma, Luce и Ouroboros используют элементы стиля прошлых моделей бренда. Последний из них создан только в цифровом виде.

Maserati GranTurismo Ouroboros окрашен в черный цвет и имеет уникальные детали, среди которых необычные круглые фары, новые колесные диски и некоторые другие элементы экстерьера. Эту модификацию разработал дизайнер Хироши Фудзивара.

Кузов Maserati GranTurismo Ouroboros покрасили в черный цвет Фото: Maserati Задняя часть Maserati GranTurismo Ouroboros вдохновлена спорткаром Shamal Фото: Maserati

Для вдохновения использовались модели Tipo 151 и A6GCS Berlinetta Pininfarina. На крыльях появились вентиляционные отверстия от классического 3500 GT. Задняя часть выполнена в стиле спорткара Shamal.

Maserati GranTurismo Prisma и Luce существуют в реальности. Эти версии отличаются необычным оформлением экстерьера. Они не будут запущены в серийное производство.

Кузов Maserati GranTurismo Prisma окрашен сразу в 14 различных цветов. Только два из них изготовлены специально для модели, а остальные были взяты из цветовой палитры классических моделей бренда.

Кузов Maserati GranTurismo Prisma окрашен в 14 цветов Фото: Maserati Maserati GranTurismo Prisma использует цветовую палитру из классических моделей бренда Фото: Maserati

Также на кузов вручную нанесены 8500 символов, составляющих названия моделей Maserati. Это создает необычную оптическую иллюзию.

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Maserati GranTurismo Luce отличается необычной хромированной отделкой. На кузове также можно разглядеть узор голубого цвета.

Maserati GranTurismo Luce имеет хромированную отделку кузова Фото: Maserati На кузове можно разглядеть узор голубого цвета Фото: Maserati

Эта версия основана на электрической модификации Folgore. Она оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 761 л.с.

Ранее Фокус сообщал, что в Maserati начали работу над новыми поколениями моделей Quattroporte и Levante.