Maserati готовят сверхмощных конкурентов Tesla Model S и Model X (фото)

Новые Maserati Quattroporte и Levante получат электрическую установку мощностью 750 л. с. Седан и кроссовер станут быстрее, а запас их хода составит около 450-500 км.

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В Maserati начали работу над новыми поколениями моделей Quattroporte и Levante. Они появятся в ближайшие несколько лет и станут электромобилями. Об этом СЕО итальянской компании Давиде Грассо сообщил изданию Autocar.

Седан Maserati Quattroporte седьмого поколения появится в 2024 году и бросит вызов Tesla Model S, Porsche Taycan и Mercedes EQS. Новый Maserati Levante презентуют годом позже, а его конкурентами станут BMW iX, Tesla Model X и Mercedes EQS SUV.

[ + – ] Кроссовер Maserati Levante презентуют в 2025 году Фото: Autocar

Судя по первым рендерам, модели сохранят знакомый обтекаемый дизайн с широкой "пастью" решетки радиатора и раскосыми фарами. Электрокары построят на доработанной платформе Alfa Romeo Giorgio, которую уже используют кроссовер Maserati Grecale и купе GranTurismo нового поколения.

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Именно у электрического Maserati GranTurismo Folgore позаимствуют силовую установку для Quattroporte и Levante. Это значит, что седан и кроссовер получат три мотора общей мощностью 750 л. с. и батарею на 92,5 кВт∙ч. Они будут быстрее нынешних моделей, а их запас хода составит примерно 450-500 км. Не исключено, что со временем появятся и более мощные версии, ведь платформа рассчитана на силовые установки с отдачей до 1200 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе появится новый электрокроссовер от Volvo с запасом хода 1000 км.