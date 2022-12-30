Tata готовит молодежный электрокроссовер за $12 500 с запасом хода свыше 300 км (фото)

Электрокар Tata Punch EV будет примерно на 1500 долларов дороже бензиновой версии кроссовера. Модель предложат в версиях мощностью 61 и 74 л. с.

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Новая Tata Punch 2023 получит электрическую версию. Компактный кроссовер презентуют 13 января на автошоу в Дели. Об этом стало известно изданию Autocar.

Электромобиль Tata Punch EV вряд ли будет слишком отличаться внешне от бензиновой версии и сохранит выразительный дизайн с расширенными крыльями, "двухэтажной" передней оптикой и спрятанными ручками задних дверей. Скорее всего, ограничатся изменениями бамперов и декора в передней части авто.

[ + – ] Компактный электрокроссовер будет стоить около 12 500 долларов

Кроссовер Tata Punch EV позиционируют, как топовую версию модели, то есть он будет в максимальной комплектации. Электрокар получит цветной дисплей на щитке приборов, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и датчик дождя.

Характеристики модели пока держатся в секрете, но, скорее всего, силовые установки позаимствуют у другого бюджетного электрокара Tata Tiago EV. Это значит, что в базовой версии установят 61-сильный мотор и батарею на 19,2 кВт∙ч, а запас хода составит примерно 250 км. Топовый вариант получит мотор на 74 л. с. и батарею емкостью 24 кВт∙ч, а запас хода достигнет превысит 300 км.

[ + – ] Модель предложат в расширенных комплектациях

Электрокроссовер Tata Punch EV поступит в производство с июня 2023 и вскоре это стартуют продажи. Стоимость будет примерно на 1500 долларов больше топовой бензиновой версии, то есть составит около 12 500 долларов. Запланирован и экспорт модели в другие страны.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Дели также презентуют удлиненный Suzuki Jimny. Его уже рассекретили до премьеры.