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Tata готовит молодежный электрокроссовер за $12 500 с запасом хода свыше 300 км (фото)

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Tata Punch получит электрическую версию

Электрокар Tata Punch EV будет примерно на 1500 долларов дороже бензиновой версии кроссовера. Модель предложат в версиях мощностью 61 и 74 л. с.

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Новая Tata Punch 2023 получит электрическую версию. Компактный кроссовер презентуют 13 января на автошоу в Дели. Об этом стало известно изданию Autocar.

Электромобиль Tata Punch EV вряд ли будет слишком отличаться внешне от бензиновой версии и сохранит выразительный дизайн с расширенными крыльями, "двухэтажной" передней оптикой и спрятанными ручками задних дверей. Скорее всего, ограничатся изменениями бамперов и декора в передней части авто.

Кроссовер Tata Punch, Tata Punch, Tata Punch EV, электромобиль Tata, новая Tata Punch, кроссовер Tata Fullscreen
Компактный электрокроссовер будет стоить около 12 500 долларов

Кроссовер Tata Punch EV позиционируют, как топовую версию модели, то есть он будет в максимальной комплектации. Электрокар получит цветной дисплей на щитке приборов, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и датчик дождя.

Характеристики модели пока держатся в секрете, но, скорее всего, силовые установки позаимствуют у другого бюджетного электрокара Tata Tiago EV. Это значит, что в базовой версии установят 61-сильный мотор и батарею на 19,2 кВт∙ч, а запас хода составит примерно 250 км. Топовый вариант получит мотор на 74 л. с. и батарею емкостью 24 кВт∙ч, а запас хода достигнет превысит 300 км.

Модель предложат в расширенных комплектациях Fullscreen
Модель предложат в расширенных комплектациях

Электрокроссовер Tata Punch EV поступит в производство с июня 2023 и вскоре это стартуют продажи. Стоимость будет примерно на 1500 долларов больше топовой бензиновой версии, то есть составит около 12 500 долларов. Запланирован и экспорт модели в другие страны.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Дели также презентуют удлиненный Suzuki Jimny. Его уже рассекретили до премьеры.