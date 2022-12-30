Tata готує молодіжний електрокросовер за $12 500 із запасом ходу понад 300 км (фото)

Електрокар Tata Punch EV буде приблизно на 1500 доларів дорожчим за бензинову версію кросовера. Модель запропонують у версіях потужністю 61 та 74 к. с.

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Нова Tata Punch 2023 отримає електронну версію. Компактний кросовер презентують 13 січня на автошоу у Делі. Про це стало відомо виданню Autocar.

Електромобіль Tata Punch EV навряд чи занадто відрізнятиметься зовні від бензинової версії і збереже виразний дизайн з розширеними крилами, "двоповерховою" передньою оптикою і захованими ручками задніх дверей. Найімовірніше, обмежаться змінами бамперів та декору у передній частині авто.

[ + – ] Компактний електрокросовер коштуватиме близько 12 500 доларів.

Кросовер Tata Punch EV позиціонують як топову версію моделі, тобто він буде в максимальній комплектації. Електрокар отримає кольоровий дисплей на щитку приладів, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду та датчик дощу.

Характеристики моделі поки що тримаються в секреті, але, швидше за все, силові установки запозичать в іншого бюджетного електрокара Tata Tiago EV. Це означає, що в базовій версії встановлять 61-сильний двигун і батарею на 19,2 кВт∙год, а запас ходу складе приблизно 250 км. Топовий варіант отримає двигун на 74 к. с. та батарею місткістю 24 кВт∙год, а запас ходу досягне перевищить 300 км.

[ + – ] Модель запропонують у розширених комплектаціях

Електрокросовер Tata Punch EV надійде у виробництво з червня 2023 року і незабаром це стартують продажі. Вартість буде приблизно на 1500 доларів більше за топову бензинову версію, тобто складе близько 12 500 доларів. Заплановано та експорт моделі до інших країн.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Делі також презентують подовжений Suzuki Jimny. Його вже розсекретили до прем’єри.