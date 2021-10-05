Tata представила яскравий молодіжний кросовер за $7500.

Tata Punch обіцяє стати найпопулярнішою моделлю в лінійці марки. Кросовер пропонують тільки з переднім приводом.

Опубліковані фото та характеристики Tata Punch 2022. Недорогий компактний кросовер надійде в продаж із кінця жовтня за ціною від 7500 до 11 тис. доларів. Про це повідомляє видання Autocar.

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[ + – ] Ручки задніх дверей заховані в стійках Фото: Autocar

Нова Tata Punch розрахована на молодих покупців, і її творці сподіваються, що вона стане найпопулярнішою моделлю бренду. У кросовера виразний дизайн із "двоповерховою" оптикою та захованими ручками задніх дверей. За бажання його можна персоналізувати за допомогою двокольорового забарвлення. Автомобіль вийшов досить компактним:

Довжина — 3827 мм

Ширина — 1742 мм

Висота — 1615 мм

Колісна база — 2445 мм

[ + – ] Кросовер розрахований на молодіжну аудиторію Фото: Autocar

Об'єм багажника при таких розмірах вельми пристойний — 366 л. Оздоблення салону розбавлене яскравими вставками. У дорожчих версіях передбачений кольоровий дисплей на панелі приладів.

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Базова комплектація Tata Punch включає кондиціонер, електросклопідйомники, 2 подушки безпеки та ABS. Серед опцій є клімат-контроль, круїз-контроль, камера заднього виду, 7,0-дюймовий сенсорний дисплей і датчик дощу.

[ + – ] У дорожчих версіях на панелі приладів встановлено дисплей Фото: Autocar

Спочатку бюджетний кросовер оснащують 1,2-літровим атмосферним бензиновим двигуном на 86 к. с. Із ним розгін до 100 км/год займає 16,5 с. Пізніше з'явиться потужніша турбована версія цього мотора.

[ + – ] Серед доступних опцій — клімат-контроль, камера заднього виду та датчик дощу Фото: Autocar

Tata Punch 2022 пропонують із 5-ступінчастою механічною та роботизованою КПП. Повний привід не доступний навіть за доплату, але розробники стверджують, що з кліренсом у 190 мм кросовер здатний подолати брід завглибшки 37 см.

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