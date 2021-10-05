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Tata представила яскравий молодіжний кросовер за $7500.

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Tata Punch 2022, нова Tata Punch, Tata Punch, кросовер Tata, індійський кросовер
Фото: Autocar | Tata Punch 2 022 відрізняється виразним дизайном

Tata Punch обіцяє стати найпопулярнішою моделлю в лінійці марки. Кросовер пропонують тільки з переднім приводом.

Опубліковані фото та характеристики Tata Punch 2022. Недорогий компактний кросовер надійде в продаж із кінця жовтня за ціною від 7500 до 11 тис. доларів. Про це повідомляє видання Autocar.

Tata Punch 2022, нова Tata Punch, Tata Punch, кросовер Tata, індійський кросовер
Ручки задніх дверей заховані в стійках
Фото: Autocar

Нова Tata Punch розрахована на молодих покупців, і її творці сподіваються, що вона стане найпопулярнішою моделлю бренду. У кросовера виразний дизайн із "двоповерховою" оптикою та захованими ручками задніх дверей. За бажання його можна персоналізувати за допомогою двокольорового забарвлення. Автомобіль вийшов досить компактним:

  • Довжина — 3827 мм
  • Ширина — 1742 мм
  • Висота — 1615 мм
  • Колісна база — 2445 мм
Tata Punch 2022, нова Tata Punch, Tata Punch, кросовер Tata, індійський кросовер
Кросовер розрахований на молодіжну аудиторію
Фото: Autocar

Об'єм багажника при таких розмірах вельми пристойний — 366 л. Оздоблення салону розбавлене яскравими вставками. У дорожчих версіях передбачений кольоровий дисплей на панелі приладів.

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Базова комплектація Tata Punch включає кондиціонер, електросклопідйомники, 2 подушки безпеки та ABS. Серед опцій є клімат-контроль, круїз-контроль, камера заднього виду, 7,0-дюймовий сенсорний дисплей і датчик дощу.

Tata Punch 2022, нова Tata Punch, Tata Punch, кросовер Tata, індійський кросовер
У дорожчих версіях на панелі приладів встановлено дисплей
Фото: Autocar

Спочатку бюджетний кросовер оснащують 1,2-літровим атмосферним бензиновим двигуном на 86 к. с. Із ним розгін до 100 км/год займає 16,5 с. Пізніше з'явиться потужніша турбована версія цього мотора.

Tata Punch 2022, нова Tata Punch, Tata Punch, кросовер Tata, індійський кросовер
Серед доступних опцій — клімат-контроль, камера заднього виду та датчик дощу
Фото: Autocar

Tata Punch 2022 пропонують із 5-ступінчастою механічною та роботизованою КПП. Повний привід не доступний навіть за доплату, але розробники стверджують, що з кліренсом у 190 мм кросовер здатний подолати брід завглибшки 37 см.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors розробили недорогий електрокар за 3000 доларів. Він стане дешевою альтернативою Smart.