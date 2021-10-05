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Tata представила яркий молодежный кроссовер за $7500

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Tata Punch 2022, новая Tata Punch, Tata Punch, кроссовер Tata, индийский кроссовер
Фото: Autocar | Tata Punch 2022 отличается выразительным дизайном

Tata Punch обещает стать самой популярной моделью в линейке марки. Кроссовер предлагают только с передним приводом.

Опубликованы фото и характеристики Tata Punch 2022. Недорогой компактный кроссовер поступит в продажу с конца октября по цене от 7500 до 11 тыс. долларов. Об этом сообщает издание Autocar.

Tata Punch 2022, новая Tata Punch, Tata Punch, кроссовер Tata, индийский кроссовер
Ручки задних дверей спрятаны в стойках
Фото: Autocar

Новая Tata Punch рассчитана на молодых покупателей и ее создатели надеются, что она станет самой популярной моделью бренда. У кроссовера выразительный дизайн с "двухэтажной" оптикой и спрятанными ручками задних дверей. При желании его можно персонализировать с помощью двухцветной окраски. Автомобиль получился весьма компактным:

  • Длина – 3827 мм
  • Ширина – 1742 мм
  • Высота – 1615 мм
  • Колесная база – 2445 мм
Tata Punch 2022, новая Tata Punch, Tata Punch, кроссовер Tata, индийский кроссовер
Кроссовер рассчитан на молодежную аудиторию
Фото: Autocar

Объем багажника при таких размерах весьма приличный – 366 л. Отделка салона разбавлена яркими вставками. В более дорогих версиях предусмотрен цветной дисплей на панели приборов.

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Базовая комплектация Tata Punch включает кондиционер, электростеклоподъемники, 2 подушки безопасности и ABS. Среди опций есть климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, 7,0-дюймовый сенсорный дисплей и датчик дождя.

Tata Punch 2022, новая Tata Punch, Tata Punch, кроссовер Tata, индийский кроссовер
В более дорогих версиях на панели приборов установлен дисплей
Фото: Autocar

Поначалу бюджетный кроссовер оснащают 1,2-литровым атмосферным бензиновым двигателем на 86 л. с. С ним разгон до 100 км/ч занимает 16,5 с. Позже появится более мощная турбированная версия этого мотора.

Tata Punch 2022, новая Tata Punch, Tata Punch, кроссовер Tata, индийский кроссовер
Среди доступных опций - климат-контроль, камера заднего вида и датчик дождя
Фото: Autocar

Tata Punch 2022 предлагают с 5-ступенчатыми механической и роботизированной КПП. Полный привод не доступен даже за доплату, но разработчики утверждают, что с клиренсом в 190 мм кроссовер способен преодолеть брод глубиной 37 см.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors разработали недорогой электрокар за 3000 долларов. Он станет дешевой альтернативой Smart.