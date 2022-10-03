Первый электромобиль Maserati стал самым быстрым авто в истории марки (фото)

Maserati GranTurismo нового поколения сохранил знакомый дизайн, но радикально изменился внутри. Топовая версия купе стала электрической и способна развить 320 км/ч.

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Новый Maserati GranTurismo третьего поколения официально презентован. Купе поступит в продажу, причем впервые наряду с бензиновыми версиями и электромобиль – первый в истории марки. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Продажи купе стартуют в 2023 году Фото: Stellantis

Дизайн Maserati GranTurismo ранее уже был рассекречен. Купе выглядит знакомо и не слишком изменилось внешне, хотя линии кузова стали элегантнее. У авто длинный капот, а салон сдвинут назад. Сохранена и фирменная "пасть" решетки радиатора.

[ + – ] Купе сохраняет фирменную "пасть" решетки радиатора Фото: Stellantis

Салон Maserati GranTurismo не показали, однако раскрыли его детали. Купе получит компактный руль и виртуальную панель приборов, а также два сенсорных дисплея.

Бензиновые версии оснащены 3,0-литровым турбированным от V6 Maserati MC20. Его мощность составляет 490 л. с. в базовой версии Modena и 550 л. с. – в варианте Trofeo. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 и 3,5 с, соответственно, а максимальная скорость ограничена на 302 км/ч.

[ + – ] Электрический Maserati GranTurismo Folgore визуально почти не отличается от бензиновых версий Фото: Stellantis

Электромобиль Maserati GranTurismo Folgore тяжелее (2260 кг против 1795 кг у 3,0-литровой версии), но и гораздо мощнее – три его мотора выдают 751 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с и развить 320 км/ч – это самый быстрый Maserati. Аккумуляторная батарея на 92,5 кВт∙ч позволит проехать свыше 500 км без подзарядки.

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Новый Maserati GranTurismo Folgore будет и гораздо дороже. Его цена превысит 200 тысяч долларов тогда, как бензиновые версии будут стоить примерно от $150 000. Продажи стартуют в 2023 году, а позже линейку расширит кабриолет.

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