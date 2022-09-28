В Украине заметили автовозы с элитными авто стоимостью свыше миллиона долларов (фото)

Во Львове заметили роскошные Rolls-Royce, Bentley и Ferrari на автовозе. Дорогие и эксклюзивные автомобили увезли в неизвестном направлении.

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Во Львове сфотографировали автовозы с дорогими и роскошными машинами. Очень вероятно, что коллекция авто общей стоимостью свыше миллиона долларов принадлежит одному человеку. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

[ + – ] Rolls-Royce Cullinan и Bentley Continental GT Фото: с сайта ТопЖыр

На автовозах транспортировали сразу два Rolls-Royce – кроссовер Cullinan и спортивное купе Wraith. Каждый из этих автомобилей новым обошелся примерно в полумиллиона долларов. Обе модели оснащены турбированным V12: мощность Wraith составляет 632 л. с., а Cullinan – 571 л. с.

Кроме того, на фото можно узнать купе-кабриолет Ferrari California и роскошный Bentley Continental GT предыдущего поколения. Эти автомобили новыми стоили по 250 тыс. долларов.

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У всех авто – номера Киева или Киевской области. По данным ТопЖыра, они могут принадлежать одному человеку или семье – на такую мысль наводят одинаковые цифровые комбинации "0001".

[ + – ] Купе Rolls-Royce Wraith Фото: с сайта ТопЖыр

На данный момент неизвестно, куда везут элитные авто. По одной версии их вывозят из Украины в Европу. По другой – владелец, наоборот, недавно вернулся домой и теперь возвращает свою коллекцию эксклюзивных машин.

Ранее Фокус сообщал, что во время войны в Украину привезли скоростной суперкар Ferrari F8 Tributo за 300 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Нидерландах заметили очень редкий и эксклюзивный суперкар Spyker на украинских номерах.