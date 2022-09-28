В Україні помітили автовози з елітними авто вартістю понад мільйон доларів (фото)
У Львові помітили розкішні Rolls-Royce, Bentley та Ferrari на автовозі. Дорогі й ексклюзивні автомобілі відвезли у невідомому напрямку.
У Львові сфотографували автовози з дорогими та розкішними машинами. Цілком імовірно, що колекція авто загальною вартістю понад мільйон доларів належить одній людині. Про це пише сайт ТопЖир.
На автовозах транспортували одразу два Rolls-Royce — кросовер Cullinan і спортивне купе Wraith. Кожен із цих автомобілів новим коштував приблизно півмільйона доларів. Обидві моделі оснащені турбованим V12: потужність Wraith складає 632 к. с., а Cullinan — 571 к. с.
Крім того, на фото можна впізнати купе-кабріолет Ferrari California та розкішний Bentley Continental GT попереднього покоління. Ці автомобілі коштували новими по 250 тис. доларів.Важливо
В усіх авто — номери Києва чи Київської області. За даними ТопЖиру, вони можуть належати одній людині чи сім'ї — на таку думку наводять однакові цифрові комбінації "0001".
Наразі невідомо, куди везуть елітні авто. За однією версією їх вивозять з України в Європу. За іншою — власник, навпаки, нещодавно повернувся додому й тепер повертає свою колекцію ексклюзивних машин.
Раніше Фокус повідомляв, що під час війни в Україну привезли швидкісний суперкар Ferrari F8 Tributo за 300 тисяч доларів.
Також ми писали, що в Нідерландах помітили дуже рідкісний та ексклюзивний суперкар Spyker на українських номерах.