В Україні помітили автовози з елітними авто вартістю понад мільйон доларів (фото)

У Львові помітили розкішні Rolls-Royce, Bentley та Ferrari на автовозі. Дорогі й ексклюзивні автомобілі відвезли у невідомому напрямку.

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У Львові сфотографували автовози з дорогими та розкішними машинами. Цілком імовірно, що колекція авто загальною вартістю понад мільйон доларів належить одній людині. Про це пише сайт ТопЖир.

[ + – ] Rolls-Royce Cullinan і Bentley Continental GT Фото: Із сайту ТопЖир

На автовозах транспортували одразу два Rolls-Royce — кросовер Cullinan і спортивне купе Wraith. Кожен із цих автомобілів новим коштував приблизно півмільйона доларів. Обидві моделі оснащені турбованим V12: потужність Wraith складає 632 к. с., а Cullinan — 571 к. с.

Крім того, на фото можна впізнати купе-кабріолет Ferrari California та розкішний Bentley Continental GT попереднього покоління. Ці автомобілі коштували новими по 250 тис. доларів.

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В усіх авто — номери Києва чи Київської області. За даними ТопЖиру, вони можуть належати одній людині чи сім'ї — на таку думку наводять однакові цифрові комбінації "0001".

[ + – ] Купе Rolls-Royce Wraith Фото: Із сайту ТопЖир

Наразі невідомо, куди везуть елітні авто. За однією версією їх вивозять з України в Європу. За іншою — власник, навпаки, нещодавно повернувся додому й тепер повертає свою колекцію ексклюзивних машин.

Раніше Фокус повідомляв, що під час війни в Україну привезли швидкісний суперкар Ferrari F8 Tributo за 300 тисяч доларів.

Також ми писали, що в Нідерландах помітили дуже рідкісний та ексклюзивний суперкар Spyker на українських номерах.