Эксклюзив высшей пробы: Ferrari создали уникальный суперкар для постоянного клиента (фото)

Ferrari SP51 спроектировали специально для автоколлекционера из Тайваня и не планируют выпускать серийно. У суперкара эксклюзивный дизайн в духе 50-х годов и особая отделка салона.

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Ferrari презентовали новый суперкар SP51. Автомобиль создан по индивидуальному заказу и останется в одном-единственном экземпляре. Об этом сообщает пресс-служба итальянского бренда.

[ + – ] Кабриолет оснастили двигателем V12 мощностью около 800 л. с. Фото: Ferrari

Эксклюзивный SP51 построили специально для постоянного клиента и коллекционера Ferrari из Тайваня. При разработке авто учитывались все пожелания заказчика. Цена Ferrari не называется, но очевидно речь идет о нескольких миллионах долларов.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон Фото: Ferrari

В основе авто лежит серийный кабриолет Ferrari 812 GTS, однако дизайн SP51 абсолютно другой и все его кузовные панели новые. Покупатель захотел современный вариант Ferrari 410 1955 года и именно у этого авто позаимствовали многие внешние черты.

[ + – ] Суперкар получил особые спортивные сиденья Фото: Ferrari

Новый Ferrari SP51 отличается элегантным дизайном с плавными обводами и длинным капотом. За сиденьями установили дугу в стиле гоночных Ferrari 60-х годов. С красным кузовом контрастируют черные детали из карбона.

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Салон Ferrari SP51 получил эксклюзивную отделку из красной алькантары, черной кожи и углеволокна. Кроме того, автомобиль получил особые спортивные сиденья.

[ + – ] За креслами появилась широкая дуга Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari оснащен 6,5-литровым V12 мощностью примерно 800 л. с. Динамические характеристики не раскрывают, но известно, что максимальная скорость составляет около 340 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что первый кроссовер Ferrari за ночь раскупили на год вперед, несмотря на высокую цену в 390 000 евро.