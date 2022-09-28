Эксклюзив высшей пробы: Ferrari создали уникальный суперкар для постоянного клиента (фото)
Ferrari SP51 спроектировали специально для автоколлекционера из Тайваня и не планируют выпускать серийно. У суперкара эксклюзивный дизайн в духе 50-х годов и особая отделка салона.
Ferrari презентовали новый суперкар SP51. Автомобиль создан по индивидуальному заказу и останется в одном-единственном экземпляре. Об этом сообщает пресс-служба итальянского бренда.
Эксклюзивный SP51 построили специально для постоянного клиента и коллекционера Ferrari из Тайваня. При разработке авто учитывались все пожелания заказчика. Цена Ferrari не называется, но очевидно речь идет о нескольких миллионах долларов.
В основе авто лежит серийный кабриолет Ferrari 812 GTS, однако дизайн SP51 абсолютно другой и все его кузовные панели новые. Покупатель захотел современный вариант Ferrari 410 1955 года и именно у этого авто позаимствовали многие внешние черты.
Новый Ferrari SP51 отличается элегантным дизайном с плавными обводами и длинным капотом. За сиденьями установили дугу в стиле гоночных Ferrari 60-х годов. С красным кузовом контрастируют черные детали из карбона.Важно
Салон Ferrari SP51 получил эксклюзивную отделку из красной алькантары, черной кожи и углеволокна. Кроме того, автомобиль получил особые спортивные сиденья.
Суперкар Ferrari оснащен 6,5-литровым V12 мощностью примерно 800 л. с. Динамические характеристики не раскрывают, но известно, что максимальная скорость составляет около 340 км/ч.
Ранее Фокус рассказывал, что первый кроссовер Ferrari за ночь раскупили на год вперед, несмотря на высокую цену в 390 000 евро.