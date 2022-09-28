Ferrari створили унікальний суперкар для постійного клієнта (фото)

Ferrari SP51 спроєктували спеціально для автоколекції з Тайваню і не планують випускати серійно. У суперкара ексклюзивний дизайн на кшталт 50-х років і особлива обробка салону.

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Ferrari презентували новий суперкар SP51. Автомобіль створений за індивідуальним замовленням і залишиться в одному екземплярі. Про це повідомляє пресслужба італійського бренду.

[ + – ] Кабріолет оснастили двигуном V12 потужністю близько 800 к. с. Фото: Ferrari

Ексклюзивний SP51 побудували спеціально для постійного клієнта та колекціонера Ferrari із Тайваню. Під час розробки авто враховувалися всі побажання замовника. Ціна Ferrari не називається, але очевидно йдеться про кілька мільйонів доларів.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра, алькантара та карбон. Фото: Ferrari

В основі авто лежить серійний кабріолет Ferrari 812 GTS, проте дизайн SP51 абсолютно інший і всі його нові кузовні панелі. Покупець захотів сучасний варіант Ferrari 410 1955 року і саме у цього авто запозичили багато зовнішніх рис.

[ + – ] Суперкар отримав спеціальні спортивні сидіння Фото: Ferrari

Новий Ferrari SP51 відрізняється елегантним дизайном з плавними обводами та довгим капотом. За сидіннями встановили дугу у стилі гоночних Ferrari 60-х років. З червоним кузовом контрастують чорні деталі із карбону.

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Салон Ferrari SP51 отримав ексклюзивне оздоблення з червоної алькантари, чорної шкіри та вуглеволокна. Крім того, автомобіль отримав спеціальні спортивні сидіння.

[ + – ] За кріслами з'явилася широка дуга Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari оснащений 6,5-літровим V12 потужністю приблизно 800 к. с. Динамічні характеристики не розкривають, але відомо, що максимальна швидкість становить близько 340 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що перший кросовер Ferrari за ніч розкупили на рік уперед, незважаючи на високу ціну 390 000 євро.