Рідкісний спорткар Ferrari з цікавою історією пішов із молотка за $22 мільйони (фото)

Усього побудовано лише два Ferrari 410 Sport Spider 1955 року. Автомобіль мав дуже успішну кар'єру в автоспорті — він виграв 11 гонок.

У Каліфорнії на аукціоні RM Sotheby's продали рідкісний Ferrari 410 Sport Spider 1955 року. Він пішов із молотка за 22 мільйони доларів і став найдорожчим ретро-авто, проданим цього року. Історію цього Ferrari розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Спорткар здатний розвинути 280 км/год Фото: Sothebyʼs

Ferrari 410 Sport Spider був створений спеціально для гонки Carrera Panamericana 1955 року, і побудували лише два таких авто з обтічним кузовом від ательє Scaglietti. Автомобіль оснастили найпотужнішим двигуном Ferrari тих років — 4,9-літровим V12 на 400 к. с.

[ + – ] Ferrari 410 Sport Spider став найдорожчим ретро-авто, проданим у 2022 році Фото: Newton

Максимальна швидкість досягла 280 км/год, тобто свого часу це був один із найшвидших автомобілів у світі. Сам Енцо Феррарі вважав 410 Sport Spider своєю найкращою моделлю середини 50-х.

[ + – ] На авто змагалися знамениті гонщики Хуан-Мануель Фанхіо та Керролл Шелбі Фото: Sotheby’s

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Carrera Panamericana в 1955 році скасували, тому автомобіль узяв участь в інших перегонах. 1956 року ним кермував п'ятикратний чемпіон "Формули-1" Хуан-Мануель Фанхіо, а потім знаменитий американський гонщик Керролл Шелбі здобув на Ferrari 8 перемог. Загалом у 1956-1958 роках спорткар взяв участь у 40 перегонах: переміг у 11 з них, а ще в 19 — фінішував у призовій трійці.

[ + – ] Під капотом встановлений 400-сильний V12 Фото: Sotheby’s

Після закінчення гоночної кар'єри Ferrari 410 Sport Spider 20 років пробув у колекції американського дилера марки Луїджі Кінетті. Після цього авто кілька разів змінювало власників, а 2006 року Керролл Шелбі залишив на ньому свій автограф. У 2012-2016 роках спорткар Ferrari повністю відреставрували.

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