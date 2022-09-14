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Перший кросовер Ferrari за ніч розкупили на рік уперед

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Фото: Ferrari | Дорогий Ferrari Purosangue має підвищений попит

Відразу після презентації за новим Ferrari Purosangue вишикувалася справжня черга. Охочих купити кросовер Ferrari не зупиняє навіть висока ціна — 390 000 євро.

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Попит на новий Ferrari Purosangue перевищив усі очікування. Буквально першої ночі після презентації кросовер розкупили на рік уперед. Про це повідомляє сайт Automotive News Europe.

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Придбати Ferrari Purosangue можна за ціною від 390 000 євро
Фото: Ferrari

Перший кросовер Ferrari надійде у виробництво з початку наступного року, проте замовити його можна вже зараз. Незважаючи на високу вартість — 390 000 євро — модель розкуповують як гарячі пиріжки. У Ferrari вже закривають прийом замовлень на 2023 рік.

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Щорічно випускатимуть приблизно по 3000 Purosangue
Фото: Ferrari

Слід зазначити, що Ferrari Purosangue не буде масовим — щороку збиратимуть приблизно по 3000 авто. По-перше, італійська компанія просто не має вільних виробничих потужностей, а, по-друге, у Ferrari хочуть зберегти ексклюзивність моделі. Модель планують випускати 4-5 років, тобто зберуть 12-15 тисяч машин.

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Нагадаємо, що новий Ferrari Purosangue 2023 є найпотужнішим і найшвидшим кросовером у світі. Він оснащений високооборотним 6,5-літровим V12 на 725 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,3 с та розвинути швидкість понад 310 км/год.

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Ferrari Purosangue є найшвидшим у світі кросовером
Фото: Ferrari

Кросовер Ferrari Purosangue відрізняється нестандартним дизайном з оригінальними дверцятами. У нього просторий чотиримісний салон і місткий 473-літровий багажник.

Раніше Фокус повідомляв, що українці купують більше кросоверів — моделі підвищеної прохідності лідирують на нашому ринку.