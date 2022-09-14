Перший кросовер Ferrari за ніч розкупили на рік уперед
Відразу після презентації за новим Ferrari Purosangue вишикувалася справжня черга. Охочих купити кросовер Ferrari не зупиняє навіть висока ціна — 390 000 євро.
Попит на новий Ferrari Purosangue перевищив усі очікування. Буквально першої ночі після презентації кросовер розкупили на рік уперед. Про це повідомляє сайт Automotive News Europe.
Перший кросовер Ferrari надійде у виробництво з початку наступного року, проте замовити його можна вже зараз. Незважаючи на високу вартість — 390 000 євро — модель розкуповують як гарячі пиріжки. У Ferrari вже закривають прийом замовлень на 2023 рік.
Слід зазначити, що Ferrari Purosangue не буде масовим — щороку збиратимуть приблизно по 3000 авто. По-перше, італійська компанія просто не має вільних виробничих потужностей, а, по-друге, у Ferrari хочуть зберегти ексклюзивність моделі. Модель планують випускати 4-5 років, тобто зберуть 12-15 тисяч машин.Важливо
Нагадаємо, що новий Ferrari Purosangue 2023 є найпотужнішим і найшвидшим кросовером у світі. Він оснащений високооборотним 6,5-літровим V12 на 725 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,3 с та розвинути швидкість понад 310 км/год.
Кросовер Ferrari Purosangue відрізняється нестандартним дизайном з оригінальними дверцятами. У нього просторий чотиримісний салон і місткий 473-літровий багажник.
Раніше Фокус повідомляв, що українці купують більше кросоверів — моделі підвищеної прохідності лідирують на нашому ринку.