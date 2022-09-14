Первый кроссовер Ferrari за ночь раскупили на год вперед

Сразу после презентации за новым Ferrari Purosangue выстроилась настоящая очередь. Желающих купить кроссовер Ferrari не останавливает даже высокая цена в 390 000 евро.

Related video

Спрос на новый Ferrari Purosangue превысил все ожидания. Буквально в первую ночь после презентации кроссовер раскупили на год вперед. Об этом сообщает сайт Automotive News Europe.

[ + – ] Купить Ferrari Purosangue можно по цене от 390 000 евро Фото: Ferrari

Первый кроссовер Ferrari поступит в производство с начала следующего года, однако заказать его можно уже сейчас. Несмотря на высокую стоимость в 390 000 евро, модель раскупают как горячие пирожки. В Ferrari уже закрывают прием заказов на 2023 год.

[ + – ] Ежегодно будут выпускать примерно по 3000 Purosangue Фото: Ferrari

Следует отметить, что Ferrari Purosangue не будет массовым – ежегодно будут собирать примерно по 3000 авто. Во-первых, у итальянской компании попросту нет свободных производственных мощностей, а, во-вторых, в Ferrari хотят сохранить эксклюзивность модели. Модель планируют выпускать 4-5 лет, то есть всего соберут 12-15 тысяч машин.

Важно

Ретро-стиль и сверхмощный мотор Mercedes: итальянцы показали впечатляющий суперкар (видео)

Напомним, что новый Ferrari Purosangue 2023 является самым мощным и самым быстрым кроссовером в мире. Он оснащен высокооборотистым 6,5-литровым V12 на 725 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить скорость свыше 310 км/ч.

[ + – ] Ferrari Purosangue является самым быстрым в мире кроссовером Фото: Ferrari

Кроссовер Ferrari Purosangue отличается нестандартным дизайном с оригинальными распашными дверями. У него просторный чеытерхместный салон и вместительный 473-литровый багажник.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы покупают все больше кроссоверов — модели повышенной проходимости лидируют на нашем рынке.