Maserati готують надпотужних конкурентів Tesla Model S та Model X (фото)

Нові Maserati Quattroporte та Levante отримають електричну установку потужністю 750 к. с. Седан і кросовер стануть швидшими, а запас їхнього ходу складе близько 450-500 км.

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У Maserati розпочали роботу над новими поколіннями моделей Quattroporte та Levante. Вони з'являться у найближчі кілька років і стануть електромобілями. Про це СЕО італійської компанії Давід Грассо повідомив виданню Autocar.

Седан Maserati Quattroporte сьомого покоління з'явиться у 2024 році та кине виклик Tesla Model S, Porsche Taycan та Mercedes EQS. Новий Maserati Levante презентують роком пізніше, а його конкурентами стануть BMW iX, Tesla Model X та Mercedes EQS SUV.

[ + – ] Кросовер Maserati Levante презентують у 2025 році Фото: Autocar

Судячи з перших рендерів, моделі збережуть знайомий обтічний дизайн з широкою "пащею" решітки радіатора і розкосими фарами. Електрокари збудують на доопрацьованій платформі Alfa Romeo Giorgio, яку вже використовують кросовер Maserati Grecale та купе GranTurismo нового покоління.

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Саме в електричного Maserati GranTurismo Folgore запозичують силову установку для Quattroporte та Levante. Це означає, що седан та кросовер отримають три мотори загальною потужністю 750 к. с. та батарею на 92,5 кВт∙год. Вони будуть швидшими за нинішні моделі, а їх запас ходу складе приблизно 450-500 км. Цілком ймовірно, що згодом з'являться і потужніші версії, адже платформа розрахована на силові установки з віддачею до 1200 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що у Європі з'явиться новий електрокросовер від Volvo із запасом ходу 1000 км.