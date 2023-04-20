Maserati представили відразу три ексклюзивні спорткари до Тижня дизайну в Мілані (фото)
Всі три автомобілі засновані на стандартному Maserati Gran Turismo, але мають унікальне оформлення екстер'єру. Вони надихнуті класичними моделями бренду.
На Тижні дизайну в Мілані Maserati представили три ексклюзивні версії спорткара GranTurismo. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Maserati GranTurismo Prisma, Luce та Ouroboros використовують елементи стилю класичних моделей бренду. Останній з них створений лише у цифровому вигляді.
Maserati GranTurismo Ouroboros пофарбований у чорний колір та має унікальні деталі, серед яких незвичайні круглі фари, нові колісні диски та деякі інші елементи екстер'єру. Цю модифікацію розробив дизайнер Хіроші Фудзівара.
Для натхнення використовувалися моделі Tipo 151 та A6GCS Berlinetta Pininfarina. На крилах з'явилися вентиляційні отвори від класичного 3500 GT. Задня частина виконана у стилі спорткара Shamal.
Maserati GranTurismo Prisma та Luce існують у реальності. Ці версії відрізняються незвичайним оформленням інтер'єру. Вони не будуть запущені у серійне виробництво.
Кузов Maserati GranTurismo Prisma пофарбований одразу у 14 різних кольорів. Тільки два з них виготовлені спеціально для моделі, а решту було взято з палітри кольорів класичних моделей бренду.
Також на кузов вручну нанесено 8500 символів, які становлять назви моделей Maserati. Це створює незвичайну оптичну ілюзію.Важливо
Maserati GranTurismo Luce відрізняється незвичайним хромованим оздобленням. На кузові можна розглянути візерунок блакитного кольору.
Ця версія базується на електричній модифікації Folgore. Вона оснащена трьома електромоторами сумарною потужністю 761 к.с.
Раніше Фокус повідомляв, що в Maserati розпочали роботу над новими поколіннями моделей Quattroporte та Levante.