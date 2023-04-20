Maserati представили відразу три ексклюзивні спорткари до Тижня дизайну в Мілані (фото)

Всі три автомобілі засновані на стандартному Maserati Gran Turismo, але мають унікальне оформлення екстер'єру. Вони надихнуті класичними моделями бренду.

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На Тижні дизайну в Мілані Maserati представили три ексклюзивні версії спорткара GranTurismo. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Maserati GranTurismo Prisma, Luce та Ouroboros використовують елементи стилю класичних моделей бренду. Останній з них створений лише у цифровому вигляді.

Maserati GranTurismo Ouroboros пофарбований у чорний колір та має унікальні деталі, серед яких незвичайні круглі фари, нові колісні диски та деякі інші елементи екстер'єру. Цю модифікацію розробив дизайнер Хіроші Фудзівара.

Кузов Maserati GranTurismo Ouroboros пофарбували у чорний колір Фото: Maserati Задня частина Maserati GranTurismo Ouroboros натхненна спорткаром Shamal Фото: Maserati

Для натхнення використовувалися моделі Tipo 151 та A6GCS Berlinetta Pininfarina. На крилах з'явилися вентиляційні отвори від класичного 3500 GT. Задня частина виконана у стилі спорткара Shamal.

Maserati GranTurismo Prisma та Luce існують у реальності. Ці версії відрізняються незвичайним оформленням інтер'єру. Вони не будуть запущені у серійне виробництво.

Кузов Maserati GranTurismo Prisma пофарбований одразу у 14 різних кольорів. Тільки два з них виготовлені спеціально для моделі, а решту було взято з палітри кольорів класичних моделей бренду.

Кузов Maserati GranTurismo Prisma пофарбований у 14 кольорів Фото: Maserati Maserati GranTurismo Prisma використовує палітру кольорів з класичних моделей бренду Фото: Maserati

Також на кузов вручну нанесено 8500 символів, які становлять назви моделей Maserati. Це створює незвичайну оптичну ілюзію.

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Maserati GranTurismo Luce відрізняється незвичайним хромованим оздобленням. На кузові можна розглянути візерунок блакитного кольору.

Maserati GranTurismo Luce має хромоване оздоблення кузова Фото: Maserati На кузові можна розглянути візерунок блакитного кольору Фото: Maserati

Ця версія базується на електричній модифікації Folgore. Вона оснащена трьома електромоторами сумарною потужністю 761 к.с.

Раніше Фокус повідомляв, що в Maserati розпочали роботу над новими поколіннями моделей Quattroporte та Levante.