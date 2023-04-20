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Maserati представили відразу три ексклюзивні спорткари до Тижня дизайну в Мілані (фото)

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Фото: Maserati | Maserati GranTurismo Ouroboros існує лише у цифровому вигляді

Всі три автомобілі засновані на стандартному Maserati Gran Turismo, але мають унікальне оформлення екстер'єру. Вони надихнуті класичними моделями бренду.

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На Тижні дизайну в Мілані Maserati представили три ексклюзивні версії спорткара GranTurismo. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Maserati GranTurismo Prisma, Luce та Ouroboros використовують елементи стилю класичних моделей бренду. Останній з них створений лише у цифровому вигляді.

Maserati GranTurismo Ouroboros пофарбований у чорний колір та має унікальні деталі, серед яких незвичайні круглі фари, нові колісні диски та деякі інші елементи екстер'єру. Цю модифікацію розробив дизайнер Хіроші Фудзівара.

Maserati GranTurismo Ouroboros Fullscreen
Кузов Maserati GranTurismo Ouroboros пофарбували у чорний колір
Фото: Maserati
Maserati GranTurismo Ouroboros Fullscreen
Задня частина Maserati GranTurismo Ouroboros натхненна спорткаром Shamal
Фото: Maserati

Для натхнення використовувалися моделі Tipo 151 та A6GCS Berlinetta Pininfarina. На крилах з'явилися вентиляційні отвори від класичного 3500 GT. Задня частина виконана у стилі спорткара Shamal.

Maserati GranTurismo Prisma та Luce існують у реальності. Ці версії відрізняються незвичайним оформленням інтер'єру. Вони не будуть запущені у серійне виробництво.

Кузов Maserati GranTurismo Prisma пофарбований одразу у 14 різних кольорів. Тільки два з них виготовлені спеціально для моделі, а решту було взято з палітри кольорів класичних моделей бренду.

Maserati GranTurismo Prisma Fullscreen
Кузов Maserati GranTurismo Prisma пофарбований у 14 кольорів
Фото: Maserati
Maserati GranTurismo Prisma Fullscreen
Maserati GranTurismo Prisma використовує палітру кольорів з класичних моделей бренду
Фото: Maserati

Також на кузов вручну нанесено 8500 символів, які становлять назви моделей Maserati. Це створює незвичайну оптичну ілюзію.

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Maserati GranTurismo Luce відрізняється незвичайним хромованим оздобленням. На кузові можна розглянути візерунок блакитного кольору.

Maserati GranTurismo Luce Fullscreen
Maserati GranTurismo Luce має хромоване оздоблення кузова
Фото: Maserati
Maserati GranTurismo Luce Fullscreen
На кузові можна розглянути візерунок блакитного кольору
Фото: Maserati

Ця версія базується на електричній модифікації Folgore. Вона оснащена трьома електромоторами сумарною потужністю 761 к.с.

Раніше Фокус повідомляв, що в Maserati розпочали роботу над новими поколіннями моделей Quattroporte та Levante.