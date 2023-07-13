Унікальний електричний спорткар Hyundai потрапив у ДТП на автошоу (відео)

Електрокар Hyundai RN22e створений на базі моделі Ioniq 6 і оснащений 585-сильною установкою. У 2024 році спортивний седан має стати серійним.

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У британському Гудвуді під час Фестивалю швидкості потрапив в ефектну аварію надпотужний Hyundai RN22e. Електричний спорткар існує в одному-єдиному екземплярі. Відео ДТП опублікував у Twitter користувач ApocApollo.

Hyundai RN22e — концептуальний спорткар на базі моделі Ioniq 6 Фото: Hyundai

У рамках Фестивалю швидкості автомобілі демонструють свої можливості на автодромі Гудвуда. Електромобіль Hyundai розігнався до великої швидкості і водій не впорався з керуванням у повороті.

Hyundai RN22e злетів з траси і врізався в тюки соломи, які слугували загородженням. На відео видно, що в авто відлетіли деякі кузовні панелі. Електрокару знадобиться серйозний ремонт.

Седан Hyundai RN22e є передсерійним концепт-каром майбутнього спортивного варіанту моделі Hyundai Ioniq 6. Він оснащений силовою установкою від Kia EV6 GT — двома моторами сумарною потужністю 585 к. с. Авто здатне розігнатися до 100 км/год приблизно за 3,5 с.

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У Hyundai RN22e доопрацьована ходова і встановлені збільшені гальма. Крім того, седан отримав обвіс і велике антикрило, а в салоні з'явилися спортивні крісла.

Серійний варіант RN22e можуть представити у 2024 році. Поки ж на Фестивалі швидкості презентували потужну спортивну модифікацію його побратима Hyundai Ioniq 5.

Також Фокус повідомляв, що в Гудвуді дебютував найшвидший у світі седан.