Представлений новий Mercedes CLA 2023: як змінилася найелегантніша модель марки (фото)
Седану й універсалу Mercedes-Benz CLA оновили зовнішній вигляд, покращили салон і розширили комплектацію. Усі доступні двигуни тепер доповнені гібридною установкою.
Опубліковані перші офіційні фото Mercedes-Benz CLA 2023. Спортивні седан та універсал пройшли фейсліфтинг слідом за спорідненою моделлю A-Class. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті німецької марки.
Новий Mercedes CLA не надто змінився зовні та зберіг елегантний дизайн із похилим дахом. Відрізнити оновлену модель можна за зміненими фарами, решіткою радіатора, бамперами та ліхтарями.
Версії від AMG традиційно відрізняються більш агресивною передньою частиною з фірмовою широкою решіткою радіатора. Крім того, вони отримали обважування, задній спойлер і нові колісні диски діаметром 18 або 19 дюймів.
Головні нововведення в салоні — п'ятиспицеве кермо та комфортніші передні сидіння. Також седан та універсал Mercedes CLA отримали покращену мультимедійну систему з великим 10,25-дюймовим дисплеєм. Базову комплектацію поповнила камера заднього виду, серед опцій з'явилася потужна акустика Burmester.Важливо
Плаг-ін гібрид Mercedes CLA250e отримав збільшення в потужності до 218 к. с., а заряджений Mercedes-AMG A45 тепер пропонують лише у топовому 421-сильному виконанні.
Крім того, новий Mercedes-Benz CLA доступний з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,3 л (136 і 163 к. с.) та 2,0 л (190, 224 і 306 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 116, 150 та 190 к. с. Всі вони тепер доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Запропоновано версії з переднім і повним приводом.
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