Представлений новий Mercedes CLA 2023: як змінилася найелегантніша модель марки (фото)

Седану й універсалу Mercedes-Benz CLA оновили зовнішній вигляд, покращили салон і розширили комплектацію. Усі доступні двигуни тепер доповнені гібридною установкою.

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Опубліковані перші офіційні фото Mercedes-Benz CLA 2023. Спортивні седан та універсал пройшли фейсліфтинг слідом за спорідненою моделлю A-Class. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті німецької марки.

[ + – ] Автомобілю змінили фари та решітку радіатора Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes CLA не надто змінився зовні та зберіг елегантний дизайн із похилим дахом. Відрізнити оновлену модель можна за зміненими фарами, решіткою радіатора, бамперами та ліхтарями.

[ + – ] Позаду освічені ліхтарі Фото: Mercedes-Benz

Версії від AMG традиційно відрізняються більш агресивною передньою частиною з фірмовою широкою решіткою радіатора. Крім того, вони отримали обважування, задній спойлер і нові колісні диски діаметром 18 або 19 дюймів.

[ + – ] Версії від Mercedes-AMG впізнаються за особливою решіткою радіатора Фото: Mercedes-Benz

Головні нововведення в салоні — п'ятиспицеве кермо та комфортніші передні сидіння. Також седан та універсал Mercedes CLA отримали покращену мультимедійну систему з великим 10,25-дюймовим дисплеєм. Базову комплектацію поповнила камера заднього виду, серед опцій з'явилася потужна акустика Burmester.

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[ + – ] У салоні встановили нове кермо Фото: Mercedes-Benz

Крім того, новий Mercedes-Benz CLA доступний з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,3 л (136 і 163 к. с.) та 2,0 л (190, 224 і 306 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 116, 150 та 190 к. с. Всі вони тепер доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Запропоновано версії з переднім і повним приводом.

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