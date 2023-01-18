Представлен новый Mercedes CLA 2023: как изменилась самая элегантная модель марки (фото)

Седану и универсалу Mercedes-Benz CLA обновили внешний вид, улучшили салон и расширили комплектацию. Все доступные двигатели теперь дополнены гибридной установкой.

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Опубликованы первые официальные фото Mercedes-Benz CLA 2023. Спортивные седан и универсал прошли фейслифтинг вслед за родственной моделью A-Class. Их подробности раскрыли на официальном сайте немецкой марки.

[ + – ] Автомобилю изменили фары и решетку радиатора Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes CLA не слишком изменился внешне и сохранил элегантный дизайн с покатой крышей. Отличить обновленную модель можно по измененным фарам, решетке радиатора, бамперам и фонарям.

[ + – ] Сзади осведены фонари Фото: Mercedes-Benz

Версии от AMG традиционно отличаются более агрессивной передней частью с фирменной широкой решеткой радиатора. Кроме того, они получили обвес, задний спойлер и новые колесные диски диаметром 18 либо 19 дюймов.

[ + – ] Версии от Mercedes-AMG узнаются по особой решетке радиатора Фото: Mercedes-Benz

Главные новшества в салоне – пятиспицевое рулевое колесо и более комфортабельные передние сиденья. Также седан и универсал Mercedes CLA получили улучшенную мультимедийную систему c большим 10,25-дюймовым дисплеем. Базовую комплектацию пополнила камера заднего вида, а среди опций появилась мощная акустика Burmester.

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Плаг-ин гибрид Mercedes CLA250e получил прибавку в мощности до 218 л. с., а заряженный Mercedes-AMG A45 теперь предлагают только в топовом 421-сильном исполнении.

[ + – ] В салоне установили новый руль Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, новый Mercedes-Benz CLA доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,3 л (136 и 163 л. с.) и 2,0 л (190, 224 и 306 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями на 116, 150 и 190 л. с. Все они теперь дополнены 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Предложены версии с передним и полным приводом.

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