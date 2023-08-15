Новый компактный электромобиль Mercedes рассекретили до премьеры (фото)
Mercedes-Benz EQC будет построен на новой платформе MMA. Также немецкий бренд разрабатывает новые гибридные силовые установки для своих будущих автомобилей.
Mercedes-Benz готовит новый электрический седан, который может получить название EQC. Электромобиль будет основан на модели CLA третьего поколения. Об этом рассказали на сайте Autocar.
Прототип Mercedes-Benz CLA следующего поколения заметили во время тестов на дорогах. Седан получит измененный дизайн и новые гибридные силовые установки.
Mercedes-Benz CLA станет первой из четырех серийных моделей на новой платформе MMA. Она предназначена как для автомобилей с ДВС, так и для электромобилей.
В разработке находится электрическая архитектура на 800 В и система силовой электроники на основе карбида кремния. Они позволят сильно увеличить производительность будущих электромобилей.Важно
Новый Mercedes-Benz EQC будет предложен с одним или двумя электромоторами на выбор. Топовая модификация сможет проехать до 850 км на одном заряде. Дебют электрокара может состояться уже в 2024 году.
Также в Mercedes-Benz разработали новую двухступенчатую коробку передач для электрических моделей. Она обеспечивает баланс между производительностью и экономией заряда аккумулятора.
В Mercedes-Benz подтвердили, что все бензиновые двигатели будущих моделей бренда будут дополнены электромоторами. Это будут мощные гибридные силовые установки с минимальным уровнем вредных выбросов.
Ранее Фокус сообщал, что в модельный ряд Mercedes-Benz могут вернуть мощные заряженные версии седанов от AMG с 4,0-литровым двигателем V8 под капотом.