Прибулець із 60-х: британці створили нестандартний ретросуперкар (фото)

Lotus Type 66 — сучасна версія гоночного боліда, спроєктованого в 60-х, але так і не збудованого. Легкий автомобіль оснащений 830-сильним V8.

Related video

У США на ретро-шоу в Монтереї презентували трековий суперкар Lotus Type 66. Лімітована модель присвячена 75-річчю британської марки. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Lotus.

Суперкар оснащений 830-сильним V8 Фото: Lotus

Історія Lotus Type 66 почалася в 60-х роках. Британська компанія вирішила взяти участь у чемпіонаті Can-Am і спроєктувала для цього спортпрототип. Однак в останній момент від цієї ідеї відмовилися і авто так і не виготовили.

У авто низький клиноподібний силует Фото: Lotus

У наші дні до проекту повернулися і таки вирішили втілити його в життя, нехай і в дещо зміненому та доопрацьованому вигляді. Утім, дизайн Lotus Type 66 не змінився — низьке клиноподібне авто з величезним антикрилом має вигляд гостя з 60-х років.

Важливо

Ексклюзив найвищого ґатунку: Rolls-Royce випустив розкішний кабріолет за $25 мільйонів (відео)

Кузов Lotus Type 66 виконали з карбону, а аеродинаміку поліпшили — це збільшило притискну силу до 800 кг при 240 км/год. Суперкар оснастили високооборотистим атмосферним V8, що розвиває 842 к.с. при 8800 об/хв і 746 Н∙м при 7400 об/хв. Динамічні характеристики Lotus не розкривають, але повідомляють, що він настільки ж швидкий, як гоночні авто класу GT3.

Загалом випустять 10 Lotus Type 66 Фото: Lotus

Випустять тільки 10 Lotus Type 66. Вартість поки не розголошують, але відомо, що вона перевищує 1 мільйон фунтів стерлінгів ($1,27 млн).

Раніше Фокус розповідав про перший електромобіль Bentley, витриманий у стилістиці 20-х років.

Також ми писали про новий суперкар Mercedes-AMG GT другого покоління.