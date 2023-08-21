Эксклюзив высшей пробы: Rolls-Royce выпустил роскошный кабриолет за $25 миллионов (видео)

Rolls-Royce Droptail — двухместный кабриолет с очень роскошным внутренним убранством. В его салоне установлены дорогие часы и мозаика из дерева.

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На ретро-шоу в Монтерее (США) презентовали новый Rolls-Royce Droptail. Эксклюзивный кабриолет будет стоить 25 миллионов долларов и всего выпустят только четыре таких авто. Его подробности раскрыли на официальном сайте британского автопроизводителя.

Кабриолет стоит около 25 миллионов долларов Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Droptail – элегантный двухместный кабриолет со съемной крышей, длинным капотом и парой обтекателей за сиденьями. Фирменная решетка радиатора сочетается с тоненькими фарами. Двери авто открываются против движения. Обращают на себя внимание оригинальные тоненькие фонари.

Автомобиль получил 593-сильный V12 Фото: Rolls-Royce

Авто достигает 5,3 м в длину и 2 м в ширину и оснащен 22-дюймовыми дисками. У первого экземпляра Droptail особый красно-черный окрас, на создание которого вдохновили розы сорта Черная Баккара.

Салон украшен мозаикой из дерева Фото: Rolls-Royce

На разработку интерьера Rolls-Royce Droptail ушло два года. Он также выполнен в красно-черных тонах, а главная его фишка – мозаика, выполненная из 1603 кусочков дерева. Ее узор символизирует опадающие лепестки роз.

Сиденья Rolls-Royce Droptail обшиты дорогой кожей Фото: Rolls-Royce

Кроме того, на передней панели установили дорогие часы Audemars Piguet Royal Oak, а между сиденьями появился специальный запираемый отсек для шампанского.

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Кабриолет Rolls-Royce Droptailстроен на собственной платформе из стали, алюминия и карбона. Он оснащен 6,6-литровым V12, развивающим 593 л. с. и 840 Нм. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

Двери кабриолета открываются против движения Фото: Rolls-Royce

Примечательно, что новый Rolls-Royce Droptail – не самый дорогой автомобиль современности. Его предшественник Rolls-Royce Boat Tail стоил 28 миллионов долларов.

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