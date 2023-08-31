В Україні помітили рідкісний британський спорткар з двигуном Toyota (фото)

Спорткар Lotus Exige випускався з 2000 по 2021 рік. Модель оснащена 350-сильним двигуном і здатна розганятися до сотні за 4 секунди.

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У Києві помітили британський спорткар Lotus Exige S 2015 року випуску. Модель відрізняється стильним дизайном і двигуном від Toyota. Знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lotus Exige випускався з 2000 по 2021 рік. Спорткар заснований на родстері Elise. Загалом існує три покоління моделі: Series 1, 2 і 3.

Цей екземпляр пофарбований у червоний колір. Зовнішній вигляд доповнюють легкосплавні колісні диски чорного кольору.

Ззаду встановлено масивне антикрило та карбоновий дифузор. Посередині знаходиться вихлопний патрубок.

Інтер'єр розрахований на два посадкових місця. Всередині немає інформаційно-розважального дисплея та багатьох сучасних систем безпеки. Це дало змогу знизити вагу спорткара.

В інтер'єрі встановлено два спортивні сидіння Фото: Lotus

Lotus Exige S є дуже легким авто. Його вага становить лише 1251 кг.

Lotus Exige S оснащується 3,5-літровим компресорним двигуном V6 потужністю 350 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 4 секунди. Максимальна швидкість становить 274 км/год.

Раніше Фокус писав, що в Києві помітили незвичайний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 2008 року випуску.