В Украине заметили заряженный седан Dodge с ярким тюнингом (фото)

Dodge Charger SRT Hellcat является заряженной версией американского седана. Этот автомобиль оснащен 900-сильным двигателем и способен развивать скорость свыше 320 км/ч.

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В Киеве заметили заряженный седан Dodge Charger SRT Hellcat 2016 года выпуска. Автомобиль получил несколько внешних и внутренних модификаций. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Dodge Charger пятого поколения выпускается с 2006 года. С тех пор модель была сильно обновлена. Тем не менее с 2024 года седан снимают с производства из-за ужесточенных норм вредных выбросов.

Dodge Charger SRT Hellcat является спортивной версией седана. Она отличается перенастроенной подвеской, измененным кузовным обвесом и новой силовой установкой.

Это авто окрашено в графитовый цвет. Внешний вид дополняет изображение Hellcat оранжевого цвета на кузове.

Также седан получил новый задний диффузор и выхлопные патрубки. На заднем стекле появилась пластиковая решетка.

В интерьере присутствует отделка из кожи Фото: auto.ria.com

Этот Dodge Charger SRT Hellcat оснащен 6,2-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 900 л.с. (717 л.с. в заводской версии). Он работает в паре с 8-сутпенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет более 328 км/ч.

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