В Україні з'явився новий заряджений спорткар Porsche за 8,5 мільйона (фото)

Трекове купе Porsche 911 GT3 оснащене високооборотистою 4,0-літровою шісткою потужністю 510 к.с. Розгін до 100 км/год займає менше 4 секунд.

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У Києві помітили новий Porsche 911 у виконанні GT3. Заряджена версія спорткара в Україні коштує від 8 465 220 гривень. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Конкретно цей Porsche 911 GT3 може бути і дорожчим, адже у нього особливий синій колір Shark Blue. Він запропонований за доплату.

GT3 — трекова версія купе Porsche 911 Фото: Porsche

Традиційно Porsche 911 GT3 — це трекова версія купе з упором на керованість. На відміну від інших Porsche 911 2023 року, він зберігає атмосферний двигун. Високоспритна опозитна шістка об'ємом 4,0 л розвиває 510 к. с. при 8400 об/хв.

Ззаду встановлено величезне антикрило Фото: Porsche

На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна КПП і 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями PDK. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 3,9 с, у другому — 3,4 с. Максимальна швидкість становить 320 і 318 км/год, відповідно.

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Новий Porsche 911 GT3 оснащений керованими задніми колесами і карбоново-керамічними гальмами. Купе полегшено до 1418 кг, а його аеродинаміку покращено завдяки зміненій передній частині, обважуванню та антикрилу.

У салоні з'явилися спортивні крісла Фото: Porsche

Салон Porsche 911 GT3 оздоблений шкірою і карбоном. Усередині встановлено спортивні передні крісла, а от задні сидіння прибрали для зниження маси.

До слова, нещодавно в Україні з'явився ще екстремальніший спорткар Porsche 911 GT3 RS з поліпшеною аеродинамікою.

Також Фокус повідомляв, що в Києві вже бачили новий Porsche Cayenne 2023.