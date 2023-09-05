Розкрито нові подробиці та характеристики Skoda Superb 2024 (фото)
Нова Skoda Superb збереже знайомий дизайн, але стане більшою і просторішою всередині. У лінійці вперше з'являться гібридні модифікації.
Опубліковано нові офіційні фото Skoda Superb наступного покоління. Флагманська модель чеської марки дебютує в листопаді. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Skoda.
На знімках показано нову Skoda Superb у кузові ліфтбек тоді, як раніше в основному публікували фото універсала. Авто обклеєне камуфляжною плівкою, хоча деталі його дизайну можна розгледіти.
Skoda Superb 2024 зберегла фірмовий гранований стиль із рельєфними боковинами. Водночас її решітка радіатора збільшена в розмірах, а фари стали тоншими. Ліфтбек дещо більший за попередника.
Габарити Skoda Superb 2024:
- довжина — 4912 мм;
- ширина — 1834 мм;
- висота — 1481 мм;
- колісна база — 2841 мм.
Салон Skoda Superb раніше вже був розсекречений. Авто отримало віртуальний щиток приладів, великий 13-дюймовий тачскрін і проекцію на лобове скло. Об'єм багажника ліфтбека зріс до 645 л. Модель запропонують у чотирьох версіях — Essence, Selection, Sportline і Laurin & Klement.
Нова Skoda Superb 2024 буде запропонована з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (204 і 265 к.с.), а також із 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 193 к.с.
Також очікуються гібриди потужністю 204 і 272 к. с., здатні проїхати до 100 км на електротязі. У лінійці будуть версії з переднім і повним приводом.
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