Раскрыты новые подробности и характеристики Skoda Superb 2024 (фото)
Новая Skoda Superb сохранит знакомый дизайн, но станет крупнее и просторнее внутри. В линейке впервые появятся гибридные модификации.
Опубликованы новые официальные фото Skoda Superb следующего поколения. Флагманская модель чешской марки дебютирует в ноябре. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Skoda.
На снимках показана новая Skoda Superb в кузове лифтбэк тогда, как ранее в основном публиковали фото универсала. Авто обклеено камуфляжной пленкой, хотя детали его дизайна можно разглядеть.
Skoda Superb 2024 сохранила фирменный граненый стиль с рельефными боковинами. В то же время ее решетка радиатора увеличена в размерах а фары стали тоньше. Лифтбэк несколько крупнее предшественника.
Габариты Skoda Superb 2024:
- длина – 4912 мм;
- ширина – 1834 мм;
- высота – 1481 мм;
- колесная база – 2841 мм.
Салон Skoda Superb ранее уже был рассекречен. Авто получило виртуальный щиток приборов, большой 13-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Объем багажника лифтбэка вырос до 645 л. Модель предложат в четырех версиях – Essence, Selection, Sportline и Laurin & Klement.
Новая Skoda Superb 2024 будет предложена с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л. с.
Также ожидаются подзаряжаемые гибриды мощностью 204 и 272 л. с., способные проехать до 100 км на электротяге. В линейке будут версии с передним и полным приводом.
Ранее Фокус рассказывал про новый Volkswagen Passat B9, который является близким родственником Skoda Superb 2024.
Также мы писали, что новая Skoda Octavia станет электромобилем.