Раскрыты новые подробности и характеристики Skoda Superb 2024 (фото)

Новая Skoda Superb сохранит знакомый дизайн, но станет крупнее и просторнее внутри. В линейке впервые появятся гибридные модификации.

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Опубликованы новые официальные фото Skoda Superb следующего поколения. Флагманская модель чешской марки дебютирует в ноябре. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Skoda.

Премьера модели состоится в ноябре Фото: Skoda

На снимках показана новая Skoda Superb в кузове лифтбэк тогда, как ранее в основном публиковали фото универсала. Авто обклеено камуфляжной пленкой, хотя детали его дизайна можно разглядеть.

Skoda Superb 2024 сохранила фирменный граненый стиль с рельефными боковинами. В то же время ее решетка радиатора увеличена в размерах а фары стали тоньше. Лифтбэк несколько крупнее предшественника.

В линейке появятся подзаряжаемые гибриды Фото: Skoda

Габариты Skoda Superb 2024:

длина – 4912 мм;

ширина – 1834 мм;

высота – 1481 мм;

колесная база – 2841 мм.

Салон Skoda Superb ранее уже был рассекречен. Авто получило виртуальный щиток приборов, большой 13-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Объем багажника лифтбэка вырос до 645 л. Модель предложат в четырех версиях – Essence, Selection, Sportline и Laurin & Klement.

В салоне установлен большой 13-дюймовый тачскрин Фото: Skoda

Новая Skoda Superb 2024 будет предложена с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л. с.

Также ожидаются подзаряжаемые гибриды мощностью 204 и 272 л. с., способные проехать до 100 км на электротяге. В линейке будут версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал про новый Volkswagen Passat B9, который является близким родственником Skoda Superb 2024.

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