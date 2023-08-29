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Авто

Интерьеры новых Skoda Superb и Kodiaq 2024 показали до презентации (фото)

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Фото: Skoda | Новые Skoda Kodiaq и Superb изменятся не только внешне, но и внутри

Новые Skoda Superb и Kodiaq 2024 года представят уже осенью этого года. Новинки получат более роскошные и современные интерьеры.

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Skoda показал, как будут выглядеть интерьеры новых Superb и Kodiaq 2024 модельного года. Новинки станут роскошнее и технологичнее внутри. Снимки опубликовали на сайте бренда.

Премьера Skoda Superb и Kodiaq следующих поколений запланирована на осень 2023 года. Тем не мене бренд решил заранее продемонстрировать их интерьеры.

Новые Skoda Superb и Kodiaq получат увеличенный 13-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также предусмотрена 10-дюймовая цифровая панель приборов.

Интерьер Skoda Superb 2024 Fullscreen
Интерьер Skoda Superb 2024
Фото: Skoda
Интерьер Skoda Kodiaq 2024 Fullscreen
Интерьер Skoda Kodiaq 2024
Фото: Skoda

Под экранами находятся три физических переключателя. В них встроены компактные 1,25-дюймовые дисплеи, которые могут отображать данные о громкости музыки или температуре климат-контроля.

Skoda Kodiaq 2024 интерьер Fullscreen
В интерьере появятся новые переключатели
Фото: Skoda

Помимо этого новые Skoda Superb и Kodiaq получат измененный двухспицевый руль. Селектор передач теперь находится на рулевой колонке. Благодаря этому между передними сиденьями появилось больше места для хранения вещей.

В список оснащения войдут контурная подсветка интерьера, порты USB Type-C для зарядки гаджетов и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт. В боковых дверях осталось специальное место для хранения зонтика.

Важно
Новая Skoda Superb 2024 рассекречена за месяц до презентации (фото)
Новая Skoda Superb 2024 рассекречена за месяц до презентации (фото)

Напомним, что Skoda Superb и Kodiaq 2024 сохранят платформу MQB. Автомобиль оснастят бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровым турбодизелем мощностью от 150 до 265 л.с.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda начала разработку нового поколения Octavia.