Інтер'єри нових Skoda Superb і Kodiaq 2024 показали до презентації (фото)

Нові Skoda Superb і Kodiaq 2024 року представлять уже восени цього року. Новинки отримають розкішніші та сучасніші інтер'єри.

Related video

Skoda показав, який вигляд матимуть інтер'єри нових Superb і Kodiaq 2024 модельного року. Новинки стануть розкішнішими та технологічнішими всередині. Знімки опублікували на сайті бренду.

Прем'єра Skoda Superb і Kodiaq наступних поколінь запланована на осінь 2023 року. Проте бренд вирішив заздалегідь продемонструвати їхні інтер'єри.

Нові Skoda Superb і Kodiaq отримають збільшений 13-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Також передбачена 10-дюймова цифрова панель приладів.

Інтер'єр Skoda Superb 2024 Фото: Skoda Інтер'єр Skoda Kodiaq 2024 Фото: Skoda

Під екранами розташовані три фізичні перемикачі. У них вбудовані компактні 1,25-дюймові дисплеї, які можуть відображати дані про гучність музики або температуру клімат-контролю.

В інтер'єрі з'являться нові перемикачі Фото: Skoda

Крім цього нові Skoda Superb і Kodiaq отримають змінене двоспицеве кермо. Селектор передач тепер розташований на рульовій колонці. Завдяки цьому між передніми сидіннями з'явилося більше місця для зберігання речей.

До списку оснащення увійдуть контурне підсвічування інтер'єру, порти USB Type-C для зарядки гаджетів і бездротова зарядка потужністю 15 Вт. У бічних дверях залишилося спеціальне місце для зберігання парасольки.

Важливо

Нова Skoda Superb 2024 розсекречена за місяць до презентації (фото)

Нагадаємо, що Skoda Superb і Kodiaq 2024 збережуть платформу MQB. Автомобіль оснастять бензиновими двигунами об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літровим турбодизелем потужністю від 150 до 265 к.с.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda почала розробку нового покоління Octavia.