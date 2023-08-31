Теперь только универсал: представлен новый Volkswagen Passat 2024 (фото)
Volkswagen Passat B9 доступен с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридными силовыми установками. Новое поколение модели стало крупнее и технологичнее.
Volkswagen представил новый Passat девятого поколения. Модель теперь доступна исключительно в кузове универсал. Об этом рассказали на сайте бренда.
Новый Volkswagen Passat B9 теперь больше недоступен в США. Тем не менее автомобиль можно купить в европейских странах.
Универсал основан на платформе MQB Evo, которую также получат новые Tiguan и Golf. Благодаря этому модель стала заметно больше.
Габариты Volkswagen Passat B9:
- длина — 4917 мм;
- ширина — 1852 мм;
- высота — 1506 мм;
- колесная база — 2841 мм.
Дизайн нового Volkswagen Passat сильно преобразился. Спереди теперь расположен большой воздухозаборник, а между фарами находится светодиодная полоса.
Сзади установлены узкие фонари. Они объединены в один блок и имеют стильное оформление.
На выбор предложат несколько комплектаций универсала, среди которых Business, Elegance и R-Line. Можно выбрать колесные диски размером до 19 дюймов.
В интерьере появился новый информационно-развлекательный дисплей размером 12,9 или 15 дюймов (в зависимости от версии) и 10,25-дюймовая панель приборов.
Селектор коробки передач перемещен на рулевую колонку. Благодаря этому в салоне появилось много места для хранения вещей.
Объем багажника составляет 690 литров. Если сложить задний ряд сидений, то объем увеличится до 1920 литров.
Volkswagen Passat B9 оснащается несолькими силовыми установками на выбор. Впервые в истории модель можно заказать с "мягким" гибридом с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 148 л.с.
Также доступен 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 201 или 261 л.с. Топовая версия сочетается с системой полного привода 4Motion.
Помимо этого можно выбрать 2,0-литровый турбодизель мощностью 121, 148 или 190 л.с. Все двигатели работают в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
Клиентам предложат и Plug-In гибриды мощностью от 201 до 268 л.с. Они могут проехать до 100 км на электротяге. Суммарный запас хода составляет около 1000 км.Важно
Новый Volkswagen Passat B9 поступит в продажу в первом квартале 2024 года. Стоимость универсала станет известна позже.
Ранее Фокус писал, что линейку Volkswagen ID.7 вскоре пополнит семейный универсал.