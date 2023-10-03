Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

340 сил і 5,5 секунди до сотні: представлено найпотужнішу і найшвидшу Skoda (фото)

Skoda Enyaq iV vRS, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq vRS, новий Skoda Enyaq, електромобіль Skoda, кросовер Skoda
Фото: Skoda | Skoda Enyaq iV vRS став 340-сильним

Кросовер Skoda Enyaq iV vRS отримав нову 340-сильну установку. Запас ходу електромобіля збільшений і перевищив 540 км.

Related video

Презентовано новий Skoda Enyaq iV vRS 2024 модельного року. Електричний кросовер оновлений і надійде в продаж із жовтня за ціною від 61 000 євро. Про електрокар розповіли на сайті Autocar.

Електромобіль skoda enyaq, Skoda Enyaq iV vRS, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq vRS, новий Skoda Enyaq, електромобіль Skoda, кросовер Skoda Fullscreen
Розгін до 100 км/год займає 5,5 с
Фото: Skoda

Як і раніше, спортивна версія Skoda Enyaq запропонована у двох кузовних варіантах — як стандартний кросовер або крос-купе. Дизайн не зазнав змін, адже основну увагу приділили силовій установці. Від стандартного Enyaq спортивна модифікація відрізняється обвісом і 20-дюймовими дисками.

Електромобіль Skoda Enyaq iV vRS отримав надбавку в потужності. Тепер пара його електромоторів сумарно розвивають 340 к. с. — ще жодна модель чеської марки не була настільки потужною.

skoda enyaq coupe, Skoda Enyaq iV vRS, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq vRS, новий Skoda Enyaq, електромобіль Skoda, кросовер Skoda Fullscreen
Поряд зі стандартною моделлю запропонована купеподібна версія
Фото: Skoda

Час розгону до 100 км/год скоротився одразу на секунду — до 5,5 с. Максимальна швидкість, як і раніше, обмежена на позначці в 180 км/год.

Важливо
Вперше в історії: лідером українського авторинку несподівано став електромобіль
Вперше в історії: лідером українського авторинку несподівано став електромобіль

Крім того, інженери Skoda підвищили енергоефективність силової установки, тож за незмінної ємності батареї (82 кВт∙год) запас ходу збільшився на 25 км — до 541 км у стандартній версії та 547 км — у Coupe. Крім того, максимальна потужність зарядки зросла до 175 кВт — у такому режимі зарядити електрокар на 80% можна за 28 хвилин.

салон Skoda Enyaq vRS, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq vRS, новий Skoda Enyaq, електромобіль Skoda, кросовер Skoda Fullscreen
У салоні поліпшили мультимедійну систему
Фото: Skoda

У салоні поліпшили мультимедійну систему і проекцію на лобове скло. Крім того, комплектацію поповнили задні подушки безпеки, висувні шторки на вікна і роз'єми USB-C для другого ряду.

Раніше Фокус розповідав, що Skoda готує недорогий спортивний електромобіль.

Також ми писали, що новий Skoda Kodiaq 2024 показали перед прем'єрою.