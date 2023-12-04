Skoda презентовала собрата Volkswagen ID.4 с запасом хода 570 км (фото)
Электрокроссовер Skoda Enyaq прошел модернизацию и получил прибавку в мощности. В линейке модели появилась флагманская версия Laurin&Klement с электроприводом и массажем сидений.
В Чехии представлен новый Skoda Enyaq 2024. Электрический кроссовер прошел обновление вслед за родственным Volkswagen ID.4. Об этом сообщает официальный сайт чешского автопроизводителя.
Стандартный электромобиль Skoda Enyaq не изменился внешне, но линейку пополнила флагманская роскошная версия Laurin&Klement и она несколько отличается по дизайну. В частности, у нее серый декор на кузове и особые колесные диски диаметром 20 и 21 дюйм. К тому же, у такого кроссовера матричные фары и измененные фонари.
Главное новшество в салоне Skoda Enyaq 2024 – улучшенная мультимедийная система. В версии Laurin&Klement у авто дорогая кожаная отделка, а передние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж.
Новый Skoda Enyaq 2024 стал заметно мощнее. Отдачу версии Enyaq 85 увеличили с 204 до 286 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,7 с. К тому же, ей впервые предложен полный привод.Важно
Спортивный кроссовер Skoda Enyaq RS полноприводный по умолчанию, а его мощность выросла с 300 до 340 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с. Максимальная скорость всех Skoda Enyaq теперь ограничена на отметке в 180 км/ч.
Новые электромоторы не только мощнее, но и более энергоэффективные, поэтому при неизменной батарее на 82 кВт∙ч запас хода Skoda Enyaq вырос. В стандартной версии он составляет 560 км, а в Enyaq Coupe – 570 км.
К тому же, теперь поддерживается зарядка мощностью до 175 кВт. В таком режиме подзарядить электрокар Skoda на 80% можно за 28 минут.
Кстати, недавно Skoda вывела на рынок сразу две новых модели — Superb и Kodiaq 2024 модельного года.
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