Дешевле "Дастера": на рынок выходит самый доступный электромобиль Mitsubishi (фото)

Электромобиль Mitsubishi Minicab-MiEV оснащен 42-сильным мотором и может проехать 180 км без подзарядки. Модель доступна в пассажирской и грузовой версиях.

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На европейский рынок выходит новый Mitsubishi Minicab-MiEV. Миниатюрный 3,4-метровый городской электромобиль вернули на рынок в прошлом году, а теперь он прошел модернизацию. Его подробности раскрыли на официальном сайте Mitsubishi.

Минивэн достигает всего 3,4 м в длину Фото: Mitsubishi

Главное отличие Mitsubishi Minicab-MiEV 2024 модельного года – полностью новая силовая установка. Электрокар получил мотор на 42 л. с. и 195 Нм, а также увеличенную аккумуляторную батарею емкостью 20 кВт∙ч.

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Запас хода минивэна вырос с 133 до 180 км. Зарядить электромобиль Mitsubishi Minicab-MiEV в домашних условиях можно за 7,5 часов, а от быстрой станции на 80% — за 42 минуты.

Модель доступна в пассажирской и грузовой версиях Фото: Mitsubishi

Кроме того, расширена комплектация Mitsubishi Minicab-MiEV – появились парктроник, системы автоматического торможения, контроля полосы движения и управления светом фар. Комфорт езды повысили новые задние амортизаторы.

Цена электрокара стартует с $16 300 Фото: Mitsubishi

Дизайн Mitsubishi Minicab-MiEV не изменился. Как и прежде, японский электрокар доступен в двухместной грузовой версии за 2 431 000 иен ($16 300) и четырехместном пассажирском варианте стоимостью 2 481 000 иен ($16 640), то есть он дешевле, чем Renault Duster. Вскоре стартует экспорт модели.

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