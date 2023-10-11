Самый популярный автомобиль в Украине обновился и стал мощнее (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.4 получил более мощные и энергоэффективные моторы. Салон кроссовера обновили и усовершенствовали.

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В Германии представлен новый Volkswagen ID.4 2024 модельного года. Электрический кроссовер прошел модернизацию и поступает в продажу по цене от 40 335 евро, а вместе с ним обновили и купеобразный вариант ID.5. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

Запас хода электрокроссовера вырос до 550 км Фото: Volkswagen

Электромобили Volkswagen ID.4 и ID.5 не изменились внешне. Основные изменения затронули интерьер и силовую установку.

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Салон Volkswagen ID.4 сохранил знакомую компоновку, но селектор "трансмиссии" (выбора режимов езды) перенесен на рулевую колонку. Виртуальный щиток приборов и проекционный дисплей усовершенствованы. Также появилась улучшенная мультимедийная система с увеличенным 12,9-дюймовым тачскрином.

Volkswagen ID.5 обновили вместе с собратом Фото: Volkswagen

Новые Volkswagen ID.4 и ID.5 в топовых версиях получили моторы от седана VW ID.7. Заднеприводным версиям мощность подняли с 204 до 286 л. с., а полноприводным – с 299 до 340 л. с. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с. Максимальную скорость обеих версий повысили до 180 км/ч.

Электромобиль получил новую мультимедийную систему с увеличенным дисплеем Фото: Volkswagen

Аккумуляторная батарея на 82 кВт∙ч осталась неизменной, но поскольку новые моторы более энергоэффективные, то запас хода увеличен – до 550 км в Volkswagen ID.4 и 556 км – ID.5. Кроме того, мощность быстрой зарядки увеличили до 175 кВт – это сократило время зарядки на 20% до всего 10 минут.

Напомним, что электромобиль Volkswagen ID.4 вышел в лидеры украинского авторынка. Впервые самым популярным новым авто в нашей стране стал электрокар.

Также Фокус писал, что новый Volkswagen Golf 2024 рассекречен до премьеры.