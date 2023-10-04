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Авто

Новый Volkswagen Golf 2024 заметили на дорогах до премьеры (фото)

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Фото: Motor1.com | Volkswagen Golf не слишком изменится внешне

Новый Volkswagen Golf 8 незначительно изменится внешне и внутри. Заряженная версия GTI сохранит 2,0-литровый турбомотор.

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В Германии заметили новый Volkswagen Golf 2024. Хэтчбек С-класса пройдет плановое обновление, а пока проходит испытания. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Хэтчбек проходит тесты в Германии
Фото: Motor1.com

Тестовый Volkswagen Golf 8 не прикрыт камуфляжной пленкой, что дает возможность разглядеть его дизайн. Внешность хэтчбека мало изменится – можно разглядеть более узкие фары, измененные бамперы и освеженные фонари.

Салон Volkswagen Golf 2024 не показали, но на фото видно, что у авто увеличен тачскрин мультимедийной системы. Также в Volkswagen, скорее всего, откажутся от сенсорных кнопок климата, которые критикуют и владельцы, и эксперты.

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На фото попал заряженный вариант Volkswagen Golf GTI – его выдают красный декор и увеличенные колеса. Хэтчбек сохранит 2,0-литровый турбомотор и не исключено, что его мощность увеличат и она превысит 250 л. с.

Volkswagen Golf GTI, Volkswagen Golf 8, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf 2024, новый Volkswagen Golf Fullscreen
Volkswagen Golf GTI сохранит 2,0-литровый турбомотор
Фото: Motor1.com

Кроме того, в линейке сохранят 1,5-литровый бензиновый турбомотор и 2,0-литровый турбодизель. Останутся и подзаряжаемые гибриды на 204 и 245 л. с.

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