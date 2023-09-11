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Авто

Броский дизайн и свыше 500 сил: Volkswagen показал мощного конкурента Tesla Model 3 (фото)

Volkswagen ID.X Performance, Volkswagen ID, новый Volkswagen ID, электромобиль Volkswagen
Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.X Performance создан на базе седана ID.7

Спортивный электромобиль Volkswagen ID.X Performance получил обвес и огромное антикрыло. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.

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Volkswagen показал на выставке в Швейцарии новый ID.X Performance. Концепт-кар намекает на возможное появление спортивной версии электрического седана VW ID.7. Подробности авто раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Volkswagen ID.X Performance, Volkswagen ID, новый Volkswagen ID, электромобиль Volkswagen Fullscreen
На крышке багажника установлено антикрыло
Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen может стать соперником топовой Tesla Model 3 Performance. Он получил полный привод и два мотора суммарной мощностью 558 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с. Кроме того, доработана подвеска седана.

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Отличить новый Volkswagen ID.X Performance можно по обвесу, огромному заднему антикрылу, тонированным фонарям и кованным 20-дюймовым дискам с шинами Michelin Pilot Sport Cup. Кроме того, клиренс электрокара уменьшили на 60 мм.

Черную кожаную отделку салона Volkswagen ID.X Performance разбавляют ярко-красные вставки и швы. Также установлены спортивные ковшеобразные сиденья.

Салон Volkswagen ID.X Performance, Volkswagen ID, новый Volkswagen ID, электромобиль Volkswagen Fullscreen
Отделку салона разбавляют красные вставки
Фото: Volkswagen

Пока нет информации, станет ли новый Volkswagen ID.X Performance серийным. В то же время, известно, что вскоре электромобиль Volkswagen ID.7 получит полноприводную спортивную версию мощностью около 400 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что мощная модификация появится и у хэтчбека Volkswagen ID.3.

Также ми рассказил про новый электромобиль Volkswagen Golf 9.