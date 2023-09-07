Альтернатива VW Golf R: самый быстрый электромобиль Volkswagen заметили на дорогах (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.3 GTX получит два мотора и полный привод. Разгон до 100 км/ч займет около 5-5,5 секунд.

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В Германии во время тестов сфотографировали новый Volkswagen ID.3 в исполнении GTX. Спортивная версия электрокара проходит испытания на альпийских серпантинах и будет представлена в 2024 году. Об этом сообщает сайт Motor1.

Заряженная версия узнается по обвесу Фото: Motor1.com

Электромобиль Volkswagen ID.3 GTX прикрыт минимальным камуфляжем, поэтому можно разглядеть детали его дизайна. От стандартного хэтчбека он отличается более агрессивным дизайном переднего бампера и аэродинамическим обвесом.

Салон Volkswagen ID.3 GTX не показали, но на фото видно, что электрокар получил спортивные ковшеобразные сиденья первого ряда.

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Новый Volkswagen ID.3 GTX станет электрической альтернативой заряженному VW Golf R. Он получит силовую установку с двумя электромоторами и полным приводом. Характеристики пока держатся в секрете: по одной версии мощность составит 300 л. с., по другой – около 340 л. с.

Электромобиль получит два мотора и полный привод Фото: Motor1.com

В любом случае Volkswagen ID.3 GTX станет самым быстрым электрокаром немецкой марки – разгон до 100 км/ч займет около 5-5,5 секунд. Также появится специальный режим для дрифта. Хэтчбек оснастят самой емкой батареей на 82 кВтч.

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