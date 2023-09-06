От $20 000: электромобиль Volkswagen ID.4 станет мощнее и значительно дешевле (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.4 получит новые версии мощностью до 340 л. с. с увеличенным запасом хода. Комплектацию модели расширят.

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Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 пройдет обновление. Один из самых популярных электрокаров в Украине станет мощнее и получит новые опции. Об этом стало известно сайту Carscoops.

Основные изменения затронут более дорогие версии Volkswagen ID.4 с батареей емкостью 82 кВт∙ч – они получат моторы от новейшего седана VW ID.7.

В салоне установят увеличенный 12,9-дюймовый тачскрин Фото: Volkswagen

Мощность заднеприводного электрокара увеличат с 204 до 286 л. с., а полноприводного – с 295 до 340 л. с. Вместе с тем, несколько увеличится и запас хода Volkswagen ID.4 2024, ведь новые моторы потребляют меньше электроэнергии.

Кроме того, новый Volkswagen ID.4 получит увеличенный 12,9-дюймовый тачскрин. Базовую комплектацию пополнят 20-дюймовые диски и вентиляцию кресел, а топовую – акустика Harmann-Kardon.

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Примечательно, что цена Volkswagen ID.4 снижается. В Китае электрический кроссовер Volkswagen теперь стоит от 145 900 юаней ($20 050), хотя сразу после дебюта в 2021 году его стоимость составляла $26 700.

Напомним, что электромобиль Volkswagen ID.4 выпускают сразу на двух предприятиях в Китае – SAIC-VW и FAW-VW. Кроме того, сборка кроссовера налажена в Германии и США.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит недорогой спортивный электромобиль.

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