Від $20 000: електромобіль Volkswagen ID.4 стане потужнішим і значно дешевшим (фото)
Електромобіль Volkswagen ID.4 отримає нові версії потужністю до 340 к. с. зі збільшеним запасом ходу. Комплектацію моделі розширять.
Електричний кросовер Volkswagen ID.4 пройде оновлення. Один із найпопулярніших електрокарів в Україні стане потужнішим і отримає нові опції. Про це стало відомо сайту Carscoops.
Основні зміни торкнуться дорожчих версій Volkswagen ID.4 з батареєю ємністю 82 кВт∙год — вони отримають мотори від новітнього седана VW ID.7.
Потужність задньопривідного електрокара збільшать із 204 до 286 к. с., а повнопривідного — з 295 до 340 к. с. Водночас дещо збільшиться й запас ходу Volkswagen ID.4 2024, адже нові мотори споживають менше електроенергії.
Новий Volkswagen ID.4 отримає збільшений 12,9-дюймовий тачскрин. Базову комплектацію поповнять 20-дюймові диски та вентиляція крісел, а топову — акустика Harmann-Kardon.Важливо
Примітно, що ціна Volkswagen ID.4 знижується. У Китаї електричний кросовер Volkswagen тепер коштує від 145 900 юанів ($20 050), хоча відразу після дебюту 2021 року його вартість становила $26 700.
Нагадаємо, що електромобіль Volkswagen ID.4 випускають одразу на двох підприємствах у Китаї — SAIC-VW і FAW-VW. Складання кросовера налагоджено в Німеччині та США.
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