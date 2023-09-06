Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Від $20 000: електромобіль Volkswagen ID.4 стане потужнішим і значно дешевшим (фото)

Volkswagen ID.4, новий Volkswagen ID.4, електромобіль Volkswagen ID, кросовер Volkswagen, Volkswagen ID.4 2024
Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.4 пройде модернізацію

Електромобіль Volkswagen ID.4 отримає нові версії потужністю до 340 к. с. зі збільшеним запасом ходу. Комплектацію моделі розширять.

Related video

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 пройде оновлення. Один із найпопулярніших електрокарів в Україні стане потужнішим і отримає нові опції. Про це стало відомо сайту Carscoops.

Основні зміни торкнуться дорожчих версій Volkswagen ID.4 з батареєю ємністю 82 кВт∙год — вони отримають мотори від новітнього седана VW ID.7.

салон Volkswagen ID.4, новий Volkswagen ID.4, електромобіль Volkswagen ID, кросовер Volkswagen, Volkswagen ID.4 2024 Fullscreen
У салоні встановлять збільшений 12,9-дюймовий тачскрин
Фото: Volkswagen

Потужність задньопривідного електрокара збільшать із 204 до 286 к. с., а повнопривідного — з 295 до 340 к. с. Водночас дещо збільшиться й запас ходу Volkswagen ID.4 2024, адже нові мотори споживають менше електроенергії.

Новий Volkswagen ID.4 отримає збільшений 12,9-дюймовий тачскрин. Базову комплектацію поповнять 20-дюймові диски та вентиляція крісел, а топову — акустика Harmann-Kardon.

Важливо
Новий Volkswagen Golf 2024 розсекретили до прем'єри (фото)
Новий Volkswagen Golf 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Примітно, що ціна Volkswagen ID.4 знижується. У Китаї електричний кросовер Volkswagen тепер коштує від 145 900 юанів ($20 050), хоча відразу після дебюту 2021 року його вартість становила $26 700.

Нагадаємо, що електромобіль Volkswagen ID.4 випускають одразу на двох підприємствах у Китаї — SAIC-VW і FAW-VW. Складання кросовера налагоджено в Німеччині та США.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує недорогий спортивний електромобіль.

Також ми писали про електричний універсал Volkswagen.