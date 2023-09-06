Від $20 000: електромобіль Volkswagen ID.4 стане потужнішим і значно дешевшим (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.4 отримає нові версії потужністю до 340 к. с. зі збільшеним запасом ходу. Комплектацію моделі розширять.

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Електричний кросовер Volkswagen ID.4 пройде оновлення. Один із найпопулярніших електрокарів в Україні стане потужнішим і отримає нові опції. Про це стало відомо сайту Carscoops.

Основні зміни торкнуться дорожчих версій Volkswagen ID.4 з батареєю ємністю 82 кВт∙год — вони отримають мотори від новітнього седана VW ID.7.

У салоні встановлять збільшений 12,9-дюймовий тачскрин Фото: Volkswagen

Потужність задньопривідного електрокара збільшать із 204 до 286 к. с., а повнопривідного — з 295 до 340 к. с. Водночас дещо збільшиться й запас ходу Volkswagen ID.4 2024, адже нові мотори споживають менше електроенергії.

Новий Volkswagen ID.4 отримає збільшений 12,9-дюймовий тачскрин. Базову комплектацію поповнять 20-дюймові диски та вентиляція крісел, а топову — акустика Harmann-Kardon.

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Примітно, що ціна Volkswagen ID.4 знижується. У Китаї електричний кросовер Volkswagen тепер коштує від 145 900 юанів ($20 050), хоча відразу після дебюту 2021 року його вартість становила $26 700.

Нагадаємо, що електромобіль Volkswagen ID.4 випускають одразу на двох підприємствах у Китаї — SAIC-VW і FAW-VW. Складання кросовера налагоджено в Німеччині та США.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує недорогий спортивний електромобіль.

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