На смену Polo: Volkswagen готовит недорогой спортивный электромобиль (видео)

Volkswagen ID.GTI — предвестник электрического спортивного хэтчбека. Новая модель придет на смену Volkswagen Polo GTI.

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На автошоу IAA в Мюнхене презентовали концепт-кар Volkswagen ID.GTI. Компактный хэтчбек является заряженной версией недорогого электрокара Volkswagen ID2.all и станет серийным в 2026 или 2027 году. Об авто рассказали на официальном сайте Volkswagen.

Хэтчбек получил обвес, спойлер и 20-дюймовые диски Фото: Volkswagen

Напомним, что новый Volkswagen ID2.all придет на смену VW Polo и будет стоить около 25 000 евро. Заряженный вариант станет заменой Volkswagen Polo GTI и будет несколько дороже – примерно 30 000 евро.

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От Volkswagen ID2.all спортивный вариант отличается более агрессивным дизайном передней части, обвесом и увеличенным спойлером на крыше. Также концепт-кар получил 20-дюймовые диски.

Электрокар получит спортивные кресла и проекцию на лобовое стекло Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.GTI показали только на рендерах. Электрокар получит приплюснутый руль и спортивные ковшеобразные кресла. Также предусмотрены виртуальный щиток приборов, 12,9-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью. У хэтчбека вместительный 490-литровый багажник.

Характеристики Volkswagen ID.GTI пока не раскрывают. Известно, что он будет мощнее стандартного 226-сильного Volkswagen ID.2all. Запас хода составит около 450 км. Интересная деталь: инженеры разработали для электрокара систему, имитирующую звук бензинового двигателя и переключения в механической коробке передач.

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