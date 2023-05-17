Недорогой эксклюзив: Volkswagen выпустил лимитированный заряженный хэтчбек (фото)

Всего выпустят только 2500 Volkswagen Polo GTI Edition 25. Заряженный хэтчбек оснащен 204-сильным турбомотором и способен развить 236 км/ч.

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Линейку Volkswagen Polo 2023 пополнила новая спортивная версия GTI Edition 25. Лимитированный заряженный хэтчбек посвящен 25-летию первого Polo GTI, который появился в 1998 году. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Хэтчбек создали к 25-летию Volkswagen Polo GTI Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo GTI Edition 25 отличается от стандартной модели по матричной оптика, 18-дюймовым дискам и графикой на кузове. Хэтчбек сохраняет обвес и решетку радиатора с сотовым узором.

Отделку салона разбавляют ярко-красные вставки. Volkswagen Polo GTI получил спортивные сиденья и руль, а также памятные таблички Edition 25. Авто оснастили улучшенной мультимедийной системой, а за доплату предложена технология полуавтономного вождения.

Отделка салона разбавлена ярко-красными вставками Фото: Volkswagen

Заряженный хэтчбек сохранил 2,0-литровый 204-сильный турбомотор стандартного Polo GTI. С 7-ступенчатым роботом DSG он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и развивает 236 км/ч.

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В то же время Volkswagen Polo GTI Edition 25 получил самоблокирующийся дифференциал и спортивную подвеску с заниженным на 15 мм клиренсом.

Volkswagen Polo GTI получил спортивные кресла Фото: Volkswagen

Всего выпустят только 2500 Volkswagen Polo GTI Edition 25. Модель поступит в продажу с 1 июня по цене от 35 205 евро, то есть это один из самых дешевых заряженных хэтчбеков марки.

Ранее Фокус сообщал, что на базе Polo создали недорогой седан с большим багажником.

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