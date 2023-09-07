Альтернатива VW Golf R: найшвидший електромобіль Volkswagen помітили на дорогах (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.3 GTX отримає два мотори і повний привід. Розгін до 100 км/год займе близько 5-5,5 секунд.

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У Німеччині під час тестів сфотографували новий Volkswagen ID.3 у виконанні GTX. Спортивна версія електрокара проходить випробування на альпійських серпантинах і буде представлена у 2024 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

Заряджена версія впізнається за обвісом Фото: Motor1.com

Електромобіль Volkswagen ID.3 GTX прикритий мінімальним камуфляжем, тому можна розгледіти деталі його дизайну. Від стандартного хетчбека він відрізняється більш агресивним дизайном переднього бампера і аеродинамічним обвісом.

Салон Volkswagen ID.3 GTX не показали, але на фото видно, що електрокар отримав спортивні ковшоподібні сидіння першого ряду.

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Новий Volkswagen ID.3 GTX стане електричною альтернативою зарядженому VW Golf R. Він отримає силову установку з двома електромоторами і повним приводом. Характеристики поки тримають у таємниці: за однією версією потужність становитиме 300 к. с., за іншою — близько 340 к. с.

Електромобіль отримає два мотори і повний привід Фото: Motor1.com

У будь-якому разі Volkswagen ID.3 GTX стане найшвидшим електрокаром німецької марки — розгін до 100 км/год займе близько 5-5,5 секунд. Також з'явиться спеціальний режим для дрифту. Хетчбек оснастять найбільш ємною батареєю на 82 кВтг.

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