Автопилот и быстрая зарядка: раскрыты подробности электрокара Volkswagen Golf 9 (фото)

Новый Volkswagen Golf 9 сохранит знакомый дизайн и по габаритам будет сопоставим с нынешней моделью. Разработчики утверждают, что цена электромобиля останется на уровне бензиновых Golf 8.

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Появилась свежая информация про новый Volkswagen Golf 9. Следующее поколение хэтчбека, как известно, станет электрическим. Его подробности раскрыл британскому изданию Autocar СЕO Volkswagen Томас Шефер.

Впервые информацию про электромобиль Volkswagen Golf Томас Шефер озвучил год назад. Теперь же он решил дать больше информации о модели.

Хэтчбек сохранит знакомый дизайн Фото: Autocar

Новый Volkswagen Golf 9 презентуют только в 2028 году, то есть нынешнее поколение модели еще довольно долго будет на конвейере (вскоре хэтчбек обновят). Скорее всего, хэтчбек назовут Volkswagen ID.Golf.

Дизайн VW Golf 9 Томас Шефер характеризует как эволюционный, то есть больших перемен во внешности не будет. Размеры также останутся на прежнем уровне – это позволит хэтчбеку занять нишу между Volkswagen ID.2 и ID.3.

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В отличие от современных Volkswagen ID, Golf будет построен не на платформе МЕВ, а на более современной архитектуре SSP. У нее есть ряд преимуществ – например, она поддерживает автопилот четвертого уровня и Volkswagen Golf 9 наверняка его получит.

Volkswagen Golf GTI и R останутся в линейке Фото: Autocar

В добавок, платформа SSP подразумевает использование 800-вольтных силовых установок. Их преимущество – быстрая зарядка мощностью до 175 кВт. Пополнить заряд батареи на 80% можно будет всего за 12 минут.

Сами батареи также будут инновационными. Их планируют удешевить примерно на 30%, то есть новый Volkswagen Golf 9 будет сопоставим по цене с предшественником.

Кроме того, Томас Шефер сообщил, что в 2029 году появится спортивный Volkswagen Golf R. Останется в линейке и Golf GTI – СЕО Volkswagen считает, что было бы безумством отказаться от знаменитых заряженных версий.

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