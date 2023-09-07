Темнее ночи: хэчтбек Volkswagen Golf получил особую черную версию (фото)

Volkswagen Golf Black Edition доступен с пятью цветами кузова на выбор. Хэтчбек отличается уникальной отделкой экстерьера и интерьера, а также новым двигателем.

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Линейку Volkswagen Golf 2023 пополнила новая особая версия Black Edition. Она отличается новой "затемненной" отделкой экстерьера и интерьера. Об этом сообщили на сайте PistonHeads.

Пакет Black Edition доступен для всех модификаций Volkswagen Golf, кроме GTI и R. Также эта версия предлагается с уникальным сочетанием двигателя и коробки передач.

Внешне Volkswagen Golf Black Edition можно распознать по новым 18-дюймовым колесным дискам Bergamo черного цвета. Также в пакет входят черные корпусы боковых зеркал заднего вида и тонированные стекла.

Volkswagen Golf Black Edition получил новые 18-дюймовые колесные диски Фото: Volkswagen

Хэтчбек доступен в пяти цветах — Moonstone Grey, Pure White, Urano Grey, Dolphin Grey Metallic и Deep Black Pearl. Помимо этого пакет Black Edition отличается наличием новых передних спортивных сидений, контурной подсветки салона и фар LED Plus.

Volkswagen Golf Black Edition доступен со 190-сильным двигателем Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf Black Edition можно заказать с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач DSG.

Также особая версия хэтчбека доступна с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 190 л.с. Он также подключен к 7-ступенчатой АКПП DSG, но дополнен системой полного привода 4Motion.

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Начальная стоимость Volkswagen Golf Black Edition составляет 39 875 долларов. За версию со 190-сильным двигателем придется заплатить от 45 280 долларов.

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