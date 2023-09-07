Темніше за ніч: хечтбек Volkswagen Golf отримав особливу чорну версію (фото)

Volkswagen Golf Black Edition доступний з п'ятьма кольорами кузова на вибір. Хетчбек вирізняється унікальним оздобленням екстер'єру та інтер'єру й новим двигуном.

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Лінійку Volkswagen Golf 2023 поповнила нова особлива версія Black Edition. Вона відрізняється новим "затемненим" оздобленням екстер'єру та інтер'єру. Про це повідомили на сайті PistonHeads.

Пакет Black Edition доступний для всіх модифікацій Volkswagen Golf, крім GTI та R. Також ця версія пропонується з унікальним поєднанням двигуна та коробки передач.

Зовні Volkswagen Golf Black Edition можна розпізнати за новими 18-дюймовими колісними дисками Bergamo чорного кольору. Також до пакета входять чорні корпуси бічних дзеркал заднього виду і тоноване скло.

Volkswagen Golf Black Edition отримав нові 18-дюймові колісні диски Фото: Volkswagen

Хетчбек доступний у п'яти кольорах — Moonstone Grey, Pure White, Urano Grey, Dolphin Grey Metallic і Deep Black Pearl. Крім цього пакет Black Edition відрізняється наявністю нових передніх спортивних сидінь, контурного підсвічування салону і фар LED Plus.

Volkswagen Golf Black Edition доступний зі 190-сильним двигуном Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf Black Edition можна замовити з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 150 к.с. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач DSG.

Також особлива версія хетчбека доступна з 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 190 к.с. Він також під'єднаний до 7-ступінчастої АКПП DSG, але доповнений системою повного приводу 4Motion.

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Початкова вартість Volkswagen Golf Black Edition становить 39 875 доларів. За версію зі 190-сильним двигуном доведеться заплатити від 45 280 доларів.

Раніше Фокус розповів, що в Німеччині під час тестів сфотографували новий Volkswagen ID.3 у виконанні GTX.