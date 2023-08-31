Volkswagen представив останній заряджений Golf з "механікою" (фото)

Volkswagen Golf GTI "380" доступний у кількох комплектаціях. Хетчбек оснащений 245-сильним двигуном і може розвивати швидкість до 250 км/год.

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Volkswagen презентував останній Golf GTI з механічною КПП. Спеціальна серія "380" має безліч відмінностей від стандартного хетчбека. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Volkswagen Golf GTI "380" запропоновано в ексклюзивному кольорі кузова Graphite Gray Metallic. Також доступні й інші шість варіантів забарвлення.

Volkswagen Golf GTI "380" буде доступний у семи кольорах Фото: Volkswagen

У базову комплектацію входять адаптивна система демпфірування DCC. Також передбачені 19-дюймові легкосплавні колісні диски чорного кольору.

Для Volkswagen Golf GTI "380" доступні дах і корпуси дзеркал заднього виду чорного кольору. Їх доповнюють червоні зовнішні акценти GTI.

В інтер'єрі розмістили класичні тканинні сидіння Scalepaper Plaid. У комплектації Autobahn вони виконані зі шкіри Vienna.

Усередині встановлені сидіння в класичному стилі Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf GTI "380" оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 245 к.с. і 370 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,2 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

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Старт продажів новинки заплановано на осінь 2023 року. Початкова вартість Volkswagen Golf GTI "380" S становитиме 32 485 доларів. За топовий GTI "380" Autobahn доведеться заплатити від 40 625 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві сфотографували рідкісний і незвичайний Volkswagen Polo 2013 року у версії R WRC Street.